Шымкентские полицейские наказали водителей автобусов за драку на остановке.

Сегодня в городе Шымкент примерно в 8:50 часов на остановке возле пересечения улиц Байтурсынова и Рыскулова водители маршрутных автобусов №93 и №19, не поделив дорогу, остановились и перекрыли движение. После чего устроили драку между собой на глазах у пассажиров. Через пару минут водители предпочли разъехаться.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент на данный инцидент отреагировали незамедлительно. Буквально через пару часов участковый инспектор полиции Аль-Фарабийского РУП капитан полиции Кошанов Ернар Жомартович, установил личности водителей и доставил их в опорный пункт, провел с ними профилактическую беседу и составил административный протокол по статье 434 части 1 КоАП РК.