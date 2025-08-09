В Шымкенте женщина получила год ограничения свободы за драку в автобусе

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрено дело в отношении женщины, обвиняемой в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Инцидент произошёл 25 июня 2025 года в автобусе маршрута № 21. Подсудимая, действуя агрессивно, схватила пассажирку за волосы, несколько раз дёрнула её и пнула, причинив телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью.

Вину женщины подтвердили заключение судебно-медицинской экспертизы, видеозапись происшествия и другие доказательства. Прокурор просил назначить ей год ограничения свободы, потерпевшая настаивала на наказании в рамках закона, а сама подсудимая признала вину и просила не лишать её свободы.

Суд учёл наличие смягчающих обстоятельств — признание вины и наличие на иждивении ребёнка, отягчающих обстоятельств установлено не было. В результате женщине назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.