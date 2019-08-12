Сколько в общей сложности будет затрачено денег на восстановление Арыси и где были взяты необходимые средства, рассказали в Министерстве финансов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан Смаилов, на восстановление Арыси направляется 56,1 миллиарда тенге.

«Из резерва правительства — 27,5 миллиарда тенге, из бюджетов местных исполнительных органов — 20 миллиардов тенге, за счет средств фонда «Самрук-Казына» — 6 миллиардов тенге, спонсорской и благотворительной помощи — 2,6 миллиарда тенге», — пояснил глава Минфина. Деньги распределили на несколько направлений. — Выплата денежной компенсации в размере 100 тысяч тенге на каждого жителя составила 5,6 миллиарда тенге. Из резерва правительства — 3 миллиарда тенге, из бюджета Туркестанской области — 1 миллиард тенге и за счет спонсорской и благотворительной помощи — 1,6 миллиарда тенге. — Восстановление 7 239 жилых домов (из них 159 разрушены) из резерва правительства — 19 миллиардов тенге и из бюджетов других регионов — 19 миллиардов тенге (50 процентов). Дополнительно строительство 50 двухквартирных домов — на 1 миллиард тенге от бизнес-сообщества.

— Восстановление 66 социальных объектов: образования — 54, здравоохранения — восемь, спорта — четыре, что составляет 7 миллиардов тенге. Из них ФНБ «Самрук-Казына» — 6 миллиардов тенге и 1 миллиард тенге от бизнеса.

— Восстановление объектов жизнеобеспечения (канализация, теплоснабжение и дороги) — 2,9 миллиарда тенге из резерва правительства. — Восстановление 36 административных зданий — 2,3 миллиарда тенге из резерва правительства. Правительством выделено 14,9 миллиарда тенге: на компенсацию жителям — 3 миллиарда тенге, восстановление жилья — 6,7 миллиарда тенге, ремонт административных зданий — 2,3 миллиарда тенге, дорог — 2,5 миллиарда тенге, канализационных насосных станций — 126,1 миллиона тенге, теплоснабжение — 278,1 миллиона тенге. «Для 472 объектов малого и среднего бизнеса Арыси нацхолдинг «Байтерек» и местные исполнительные органы предоставят льготные кредиты до 10 миллионов тенге по ставке 1 процент на 48 месяцев с льготным периодом шесть месяцев», — сообщил Алихан Смаилов. Кроме того, из резерва правительства на неотложные затраты Министерству обороны выделено 8,1 миллиарда тенге для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Арыси и перевозки боеприпасов.

24 июня в Арыси в Туркестанской области произошла серия взрывов, раздававшихся в воинской части. На одном из арсеналов Вооруженных сил произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жителей города эвакуировали, четыре человека погибли.