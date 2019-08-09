Жители Восточного Казахстана, которые участвовали в восстановлении города Арысь, утверждают, что им не заплатили за работу.

Сколько человек не досчитались обещанных денег, и как эту ситуацию объясняют власти?

Геннадий Фризин: «Я с ВКО. Наша бригада, все 9 человек, хотим сегодня уехать домой. Нам не оплачивают деньги — во-первых, за наши проделанные работы».

По словам автора видео, Геннадия Фризина он почти месяц отработал в Арыси на восстановлении поврежденных при взрывах домов.

— Нам сказали, вам оплатят, все оплатят, 200 тысяч денег вам дадут зарплаты+ мы приехали сюда, нас выкинули как баранов, — рассказывает мужчина.

Об отъезде работников 8-го сектора (Восточно-Казахстанская область) его жители и, конечно, беспокоятся за свои дома.

Нарикуль Тажибекова, жительница г. Арыси: «Я от многих слышала, что строители уже уезжают. А что будет с моим домом, кто восстановит?»

Но восточноказахстансксие чиновники уверяют, что работы завершат. Да и с выплатой заработка уже все улажено, уверяют они.

Аян Макиев, руководитель аппарата Глубоковского района ВКО: «Этим 9 рабочим выплачивали все деньги, авансировали. От Глубоковского района мы выплатили по 50 тысяч тенге на каждого человека, а так же был аванс в виде 20 тысяч тенге. По завершению объема фундамента и кладки, и высчитав аванс мы каждому заплатили по 15 тысяч тенге. В общем, каждый получил по 85 тысяч тенге».

По словам руководителя аппарата рассчитали 9 человек не просто так, а после неоднократных жалоб жителя Арыси — Бектурсына Бисенова.

Бектурсын Бисенов, житель г. Арыси: «Мы жаловались, что медленно двигалась работа Бауржану Кудиярову, старшему штаба. Два раза было, что они медленно работают, вот эта бригада. Бригаду вчера поменяли, после обеда. Сейчас новая за почти полтора дня установили все балки и в два ряда уже укладывают».

В 8 секторе восстановительные работы проводят 780 человек. А всего по городу Арысь задействовано свыше 7 тысяч строителей. В 6704 жилых постройках полностью завершены строительно-монтажные работы. К претензиям людей к качеству ремонта уже привыкли, но и строители жалуются. Они уверяют, что некоторые арысцы специально разрушают свои дома, чтобы их признали аварийными и возвели новые.

Бахром Абдуллаев