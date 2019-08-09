Вечером 8 августа на трассе «Арысь-Шымкент» произошло ДТП, в котором погиб сотрудник «Астана РЭК», приехавший на юг страны для восстановления Арыси, передает пресс-служба МИИР РК.

«Министерство индустрии и инфраструктурного развития скорбит в связи с безвременной кончиной Тютюбекова Ермека Сейтбековича, сотрудника компании АО «Астана РЭК», который пребывал в командировке в г.Арыси Туркестанской области и участвовал в восстановлении города. Министерство выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ермека Тютюбекова», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня на складе войсковой части в Арыси Туркестанской области произошло возгорание, а затем взрыв боеприпасов.