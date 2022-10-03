Мужчина, уходя от погони полицейских, совершил ДТП и погиб в Туркестанской области

В Туркестанской области скрывшийся водитель совершил ДТП, в результате которого погиб.

28 сентября на одной из улиц села Коксайек Толебийского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин. На место аварии сразу же прибыли руководство Толебийского РОП и сотрудники следственно-оперативной группы.

Как выявилось, сотрудники полиции заметили автомобиль, вызвавший у них подозрение, и указали водителю остановиться. Однако, водитель не подчинился законным требованиям, попытался скрыться и столкнулся с несколькими автомашинами.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте, а его пассажира и водителя «Audi 100» с различными травмами госпитализировали в больницу.

Данный факт зарегистрирован по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти» и по ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Также установлено, что сотрудники правоохранительных органов места ДТП не покидали.

В настоящее время проводятся всесторонние мероприятия по установлению обстоятельств ДТП.