В Шымкенте вынесен приговор по делу о взрывах боеприпасов в Арыси. На скамье подсудимых оказались 16 человек. 12 из них получили реальные сроки.

Максимальное наказание – 10 лет, минимальное – 4. Ещё четверо осуждены условно.

Один из подсудимых с решением суда не согласен, остальные отказались от комментариев. Ещё около полутора тысяч человек признаны потерпевшими. Они заявили, что без рассмотрения остался вопрос с выплатой компенсаций.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов в Арыси прогремели в июне 2019-го. В результате погибли четыре человека. Больше 40 тысяч жителей эвакуировали. Повреждения получили около 7,5 тыс. домов.

Нурлан Рахимов, житель г. Арыси: «У моего ребенка вследствие взрыва пострадала нога. Он не может спать по ночам, жалуется на боли. Пострадало здоровье и у моей супруги. Она получила восемь осколочных ранений. Мы вынуждены жить в съемной квартире. Терпим огромные убытки, так как приходится покупать лекарства».