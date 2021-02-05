Пострадавшие в результате взрывов предприниматели города Арысь утверждают, что до сих пор не могут получить компенсацию.

Они говорят, средства, что выделило им государство, присвоили местные чиновники. По словам пострадавших, в комиссию, оценивавшую ущерб вошли состоятельные чиновники, которые и помогли получить компенсации только своим близким. По их словам, есть факт, когда компенсацию, получил предприниматель за несуществующий объект. А вот реально потерпевшие не получили ни тиына.

Предприниматели, чье дело в считанные секунды превратилось в пепел, пришли в акимат. Люди, у которых взрывы уничтожили их бизнес – у кого-то ресторан, у кого-то магазин, уже побывали на приеме у премьер-министра.

Вот только власти, обещавшие помочь, похоже, давно уже забыли о проблемах 48 предпринимателей Арыси.

Мухамеджан Сапарханов, бизнесмен: Как компания могла выписать такой дефектный акт?! Разве такие расходы понесены? Итак девальвация происходит, деньги обесцениваются. Куда нам идти?! Мы сейчас хуже сирот и вдов. Нам сказали, что все выплатим. И где обещанное?

По словам разгневанных бизнесменов, проблемы устраивает руководство города, мол, изначально неверно была образована комиссия, определявшая ущерб. В ее состав, говорят предприниматели, вошли чиновники и довольно зажиточные жители Арыси. По их словам, есть и те, кто получил компенсацию за несуществующее здание.

Местные власти все обвинения в свой адрес опровергают. По словам членов комиссии, к деньгам они никакого отношения не имеют, более того, переживают за каждого предпринимателя, думая, как можно помочь людям.

Сапарбай Дарибаев, заместитель акима города Арысь говорит: Пишем Шукееву, пишем Премьер-министру, пишем председателю Атамекена. Писали я и аким несколько раз. Каждую неделю пишем. Теперь решили задать вопрос: как долго планируют испытывать терпение народа? Напишем такое письмо, подпишут его аким и еще 13 депутатов.

Владельцам 416 объектов, разрушенных в результате взрывов, было выделено 3 миллиарда 900 миллионов тенге. Эту огромную сумму денег выделили крупнейшие компании Казахстана. Стоимость еще 48 объектов — 387 млн тенге. Однако, похоже, местные предприниматели давно уже отчаялись получить эти средства.

Анастасия Новикова