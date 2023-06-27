Жители Арыси все еще не могут добиться компенсации после взрывов

Почти 4 года прошло с момента трагических событий в Арыси. Но вопросы, связанные с компенсацией, похоже остаются нерешенными.

55 жителей Арыси до сих пор не получили компенсацию за дома, которые пострадали во время взрывов. Где-то потрескались стены, в других домах повреждены крыши, а некоторые строения и вовсе признали аварийными. Но люди говорят, почему-то их дома оценочная комиссия не внесла в список на получение компенсации. А в суде их признали пострадавшими, и по словам жителей, назначили компенсацию в размере около 1 миллиарда тенге.

«Мы настаивали на сносе дома, потому что он аварийный, но комиссия вынесла решение сделать капитальный ремонт. Сначала я согласился. Они обещали оба дома отремонтировать. В одном из них крышу начали ремонтировать, а во втором доме отказались. Они не сдержали слово, поэтому я выразил несогласие и все так оставили они«, — говорит Ержан Абдурахманов житель Арыси.

Некоторые из пострадавших вынуждены жить на съемных квартирах, кто-то продолжает оставаться в поврежденных домах. Люди говорят, что хотят скорее отремонтировать жилье пока позволяют погодные условия. Однако денег на строительство нет.

«Когда это всё происходило, вот эти трещины, разломанные крыши, разломанные стены, они имели место, но в связи с тем, что комиссия необъективно работала — вынесла решение якобы они не имеют права на возмещение. Это была на тот период комиссия от акимата города. Это была грубейшая ошибка», — говорит Бахытжан Алимбетов, юрист пострадавших жителей Арыси.

В акимате Арыси вопрос возмещения ущерба переадресовали в Минобороны.

«Этот вопрос должно решать Министерство обороны. Ведь споры в суде по поводу компенсации возникли между жителями и воинской частью. После того как люди заявили о намерении выйти на митинг, со стороны акимата Арыси было направлено письмо в Министерство обороны, чтобы там все рассмотрели. Но ответа еще нет», — говорит Нуржан Куттыбек, главный специалист отдела внутренней политики Арыси.

Юристы говорят, к ним часто поступают аналогичные обращения от других жителей, которые утверждают, что их имущество тоже не попало в список поврежденного в результате ЧП и не могут добиться компенсации.