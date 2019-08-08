По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ в Арыси продолжают трудиться в общей сложности 9313 строителей.

Свыше 7 тыс. специалистов восстанавливают жилищный фонд, остальная часть задействована на социальных объектах. К 6 августа бригады полностью отремонтировали и сдали 7 образовательных учреждений. Завершаются строительные работы еще на 59 объектах образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Также, несмотря на аномальную жару, работая в несколько смен, строители завершают косметический ремонт в 2405 домах. Еще 413 домов, признанные аварийными, уходят под снос и возводятся с нуля в рекордные сроки.

Напомним, что от взрывов на военном полигоне пострадало 85 % жилфонда города Арысь. К 1 августа строители восстановили 6,5 тыс. объектов ИЖС и МЖД, это 90 % всех разрушенных домов. В мастабной стройке задействованы все регионы и города республиканского значения.