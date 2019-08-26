Уважаемые жители и гости города!

Сегодня в 15.00 часов проектный офис «Шымкент – адалдық алаңы» совместно с департаментом полиции города Шымкент, департаментом агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту, управлением здравоохранения на территории города проводит акцию «Жол бер – өмірді сақта».

Цель акции — привлечь внимание водителей и пешеходов к проблемам, с которыми сталкиваются водители чрезвычайных служб. Спешащие на экстренные вызовы команды пожарных и наряды полиции далеко не всегда могут реализовать своё право преимущественного проезда.

При приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего и (или) красного цвета и специальным звуковым сигналом водители уступают дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств».

Между тем любой водитель спецтранспорта скажет, что выполняется это требование далеко не всегда.