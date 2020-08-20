В Университете «Астана» плановая проверка намечалась в начале 2020 года. Но университет не представил необходимые материалы, тем самым воспрепятствовав проведению профилактического контроля, передают Otyrar.KZ.

В результате судебных разбирательств вуз привлечен к административной ответственности.

Актауский гуманитарно-технический университет и Университет «Астана» не имеют аккредитации в аккредитационных агентствах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Кроме того, рейтинг образовательных программ вузов, проводимый НПП «Атамекен» в последние два года, показывает, что эти вузы находятся, в основном, на последних позициях.

Согласно Закону РК «Об образовании» указанные вузы в настоящее время не могут выдать дипломы выпускникам 2020 года.

С учетом интересов студентов последних курсов эти вузы обязаны пройти аккредитацию, чтобы обеспечить выдачу дипломов.

«Обращаем внимание абитуриентов на важность правильного и осознанного выбора вуза, поскольку с 2021 года высшие учебные заведения будут выдавать дипломы собственного образца, что скажется на последующем трудоустройстве. К слову, сейчас все выпускники получают одинаковые дипломы государственного образца, независимо от репутации вуза и его позиции на рынке образования. Мы считаем, что работодатели должны знать, «кто» готовил будущего специалиста, и между вузами должна быть здоровая конкуренция.

После внедрения системы дипломов собственного образца усилится ответственность вуза перед абитуриентами и работодателями. Чтобы стать сильным специалистом, нужно выбирать вуз, который работает на результат и является лидером на рынке в той или иной отрасли. Только так можно «вычистить» систему высшего образования от недобросовестных услугодателей», – отметила Гульзат Кобенова, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.