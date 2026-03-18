ВУЗы получат новую модель финансирования

Новая Конституция Казахстана закрепляет стратегический разворот страны к экономике знаний. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Конституция фиксирует стратегический разворот Казахстана к экономике знаний. Мы обрели архитектуру будущего, в которой голос каждого гражданина становится созидательной силой», — отметил министр.

По его словам, образование теперь превращается из социальной услуги в производительную силу, влияющую на экономический рост, а поддержка науки связана с развитием экономики, промышленности и обороны.

Для реализации этих принципов вузы будут финансироваться по новой модели, учитывающей потребности экономики, а с 2026 года вводится Национальный рейтинг вузов.

«ВУЗы с лучшими показателями получат дополнительную академическую самостоятельность», — подчеркнул Нурбек.

Кроме того, зарегистрирован первый в стране эндаумент-фонд «Ғылым және білім эндаумент-қоры», направленный на повышение качества подготовки кадров и поддержку конкурентоспособных университетов.