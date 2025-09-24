Он был настоящим! Памяти Талгата Идрисовича Тлеубергенова

В голове не укладывается, как писать об этом человеке в прошедшем времени: жил, работал, мечтал, любил… Нет, это невозможно!

Талгат Идрисович Тлеубергенов… Он не дожил до своего семидесятилетия каких-то пару недель с небольшим. Вся его жизнь, проведенная в Шымкенте, теперь умещается между одним дефисом (10.09.1955 г – 22.08.2025 г).

В этом относительно небольшом промежутке времени уместились учеба в КазХТИ, работа в Чимкентском горкоме партии, в том числе вторым секретарем. После развала СССР – работа на казахстанской фондовой бирже, в АО «МРО» в должности президента. После чего он вернулся на госслужбу теперь уже независимого Казахстана: работал руководителем аппарата акима Шымкента, заместителем руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области, советником акима области.

И это лишь внешняя канва его жизни.

Слово – его коллегам, друзьям, родным. Благодаря им люди, не знавшие Талгата Тлеубергенова лично, узнают, каким замечательным и неповторимым был этот Человек с большой буквы.

О таких людях не говорят «был»

Светлой памяти моего дорогого друга и коллеги Талгата Идрисовича, чей уход оставил в наших сердцах тишину и незаживающую боль.

Есть строки, которые теперь звучат особенно пронзительно:

Смерти избежать нельзя никак,

Но она пасует пред любовью,

Потому что та, рассеяв мрак,

В час предсмертный встанет к изголовью…

Так, любовь – наша общая любовь, уважение и память – осталась с ним навсегда, став вечным спутником в ином мире и нашим утешением в этом.

Талгат Идрисович был настоящим Лидером с большой буквы. И не только по должности, но и по самой сути. Он умел вести за собой, заряжать своей энергией, вдохновлять на большие дела. При этом он был невероятно красивым человеком – и внешне, и богатой внутренней духовностью, которая светилась в его умных глазах и проявлялась в каждом его слове и поступке.

Для него не существовало чужих проблем. Помню, как он до поздней ночи оставался в кабинете, лично держал на контроле все поручения, особенно обращения людей. Каждое письмо, каждое прошение находило в его лице внимательного и отзывчивого слушателя. Его искреннее и уважительное отношение к старшему поколению было примером для всех нас. Он не просто решал их вопросы, а вникал в судьбы, помнил истории, сопереживал от всей души.

Блестящий эрудит, мудрый наставник. Всегда видела его с ручкой в руке, скрупулезно вникающим в каждую строку документов. Его выступления перед партийным активом, которые он всегда произносил без бумажки, цитируя по памяти, были для нас всех образцом глубины, ясности и беззаветной преданности своему делу. Его слушали, затаив дыхание, с искренним уважением и вдохновением.

Мне посчастливилось многие годы работать с Талгатом Идрисовичем бок о бок. Это была настоящая школа жизни, школа принципиальности, чести и преданности Родине.

Светлая память о Талгате Идрисовиче навсегда останется в моем сердце. О таких людях не говорят «был», о них говорят: он был, есть и всегда будет с нами в нашей памяти и в наших сердцах.

С любовью и вечной памятью,

Зинаида ШИНЖИРБАЕВА

Не подставлял под критику подчиненных

Знаю Талгата Идрисовича по совместной работе в партийных органах и администрации. Более того, моя супруга училась с ним в одной группе в институте.

Талгат в моей памяти останется как лидер, умеющий правильно определить подчиненным задачу и не только определить, но и проконтролировать ход реализации на всех этапах исполнения. Понятно, что не всегда в работе получается, как хотели вышестоящие руководители. В этих редких случаях Талгат всегда принимал ответственность на себя, не подставлял под критику своих подчиненных. Это качество говорило не только об ответственности, но и о его надежности.

Ему было присуще аналитическое мышление. Ставя задачу, он мог предвидеть конечный итог. Как правило, его размышления сбывались.

Талгат был очень начитанным и компетентным человеком. Это было видно и в его умении отлично играть в шахматы. В перерывах на обед мы, работники горкома партии и горисполкома, играли в эту замечательную игру, где Талгату не было равных. Поверженным был и один из лучших игроков – Смигановский, председатель городского комитета народного контроля.

С Талгатом можно было поговорить или поспорить на любую тему. Не могу не отметить его ораторские способности и умение убеждать.

В годы развала СССР было особое напряжение в обществе: отсутствие газа, света, задержка зарплат, пенсий и т.д. Так вот, Талгат Идрисович умел найти общий язык с недовольными и решить их вопросы.

Люди, которые знали Талгата, отмечали его честность, доброту, отзывчивость, юмор, щедрость, коммуникабельность, дружелюбие. Из-за этих качеств Талгата любили все: и руководители, и подчиненные, и мы, его друзья, товарищи. Таким был Талгат…

Фарид АКБЕРДИЕВ

Невосполнимая потеря

Талгата Идрисовича можно было окрестить идеальным представителем той социалистической партийной молодежи, к которой он принадлежал, причем к ее лучшей части: всегда подтянут, чисто выбрит, одет с иголочки, одежда отутюжена, туфли начищены до блеска, словом, всегда в форме.

И в то же время это был человек простой, к которому тянулись люди. Он всегда приходил на помощь и делом, и советом, помогал всем, кто к нему обращался. Находил выход из того или иного положения, в котором оказывались люди, причем делал это без ненужного пафоса – просто, уверенно, надежно. Однако в принципиальных вопросах он не терпел никакого компромисса: у него все укладывалось в ту идеологию, которую проповедовало наше правительство.

Он был очень коммуникабельным человеком, который мог найти подход к любому, а уж когда в его руках оказывалась гитара, то вокруг сразу собирались и молодежь, и детвора, и старшие товарищи. Он часто и с удовольствием играл в подвижные игры – в футбол, волейбол, баскетбол и другие, причем играл солидно, со знанием дела.

Одним словом, это был всесторонне и гармонично развитый человек с огромным интеллектуальным запасом, что делало его совершенно незаменимым в своем деле.

Его уход – это невосполнимая потеря не только для семьи, но и для всего нашего общества. Потеря интеллектуала, связи с многочисленными слоями общества, талантливого руководителя и просто очень хорошего человека.

А людей хороших у нас, как всегда, маловато. Это был кристально чистый во всех отношениях человек.

Тахир УЗДЕНОВ

Он с юности был ярким

С юности мы привыкли к понятиям о быстротечности времени, сменяемости поколений, условности и конечности всего, что нас окружает.

Пока мы молоды, это просто леденящая душу теория. Когда же наши родные, близкие, друзья, сослуживцы уходят без возврата, мы уже сталкиваемся с суровой и трагической реальностью.

Слабым, но все-таки утешением является тот факт, что в эти моменты активно начинает работать наша память как старый добрый фолиант, листая страницы которого, ты вновь встречаешься с дорогими людьми…

Талгат Тлеубергенов с юности был ярким, активным, организованным студентом. Оптимист, перфекционист, активист и невероятный жизнелюб. Женился на самой красивой девушке института с соответствующим именем Роза. Преуспел в карьере, пройдя эволюционный путь от державника в СССР до госслужащего высокого ранга в суверенном Казахстане. Всегда требовательный, законопослушный, знающий свое дело, Талгат Идрисович был заслуженно уважаем коллегами.

Да упокоится его душа с миром. Пусть его дети и внуки, родные и близкие будут здоровы и благополучны во светлую память Талгата Идрисовича.

Светлана БУРЛАЧЕНКО

Самое мощное испытание

В жизни человеку приходят испытания, и они порой открывают ему глаза, заставляют глубоко задуматься…

Когда все вокруг относительно хорошо, жизнь течет в ламинарном режиме, мы, убаюканные, живущие вне времени, думающие, что так будет всегда, забываем о том, что по воле Аллаха даже самая наполненная кипучая жизнь на Земле завершается. Это самое мощное испытание, когда мы теряем родных. Сердце разрывается и щемит от безысходности.

Не стало моего братика Талгата. Он не дожил до своего 70-летия всего несколько дней.

Мне кажется, что мы росли с ним, как близнецы, всегда дружные, с детства крепко держащие друг друга за руки.

В нашей семье у родителей было пятеро. Воспитывали нас всегда быть дружными. В реальности царила иерархия: младшие старались беспрекословно слушаться старших. Я бы назвала это «мягкой и пушистой дедовщиной».

С Талгатом с детства я общалась по жизни чаще всего. Старшие Галина и Марат были «бір төбе». Гулечка, наша ненаглядная младшая, безоговорочная любимица и умница.

А мы с Талгатом крепко дружили, а иногда и дрались на почве ведения домашнего хозяйства, связанного с работой во дворе и уборкой дома, между которыми нельзя было провести строгие границы.

Дальше была совместная учеба в институте и проживание на съемной квартире. И чем старше мы становились, тем крепче была у нас привязанность друг к другу.

Пишу, а сама плачу…

Всегда добрейшей души человек. С искрометным чувством юмора. Никогда никаких претензий или требований. Талантливый и красивый, он всегда довольствовался тем, что у него есть. Он с женой Розой, детьми и внуками жил с родителями большой традиционной патриархальной семьей. Какие прекрасные были времена!

Мой родненький братик, мы тебя любим! Ты гордость семьи Тлеубергеновых!

Жатқан жерің жайлы, Иманың саламат болсын.

Алма ТЛЕУБЕРГЕНОВА

Сердце все еще не верит

Прошло уже сорок дней, как не стало замечательного человека – моего любимого супруга и отца наших детей – Тлеубергенова Талгата. Сознание понимает, а сердце все еще не верит.

Помню то самое чудесное мгновение, когда впервые увидела его. Это был новогодний бал студентов КазХТИ. Какой же он был красивый и статный! О, чудо, Талгат подошел ко мне и пригласил на танец. Во время танца он не сводил с меня глаз. Талгат Тлеубергенов – красавец, по которому многие девчата сходили с ума, и вдруг именно мне досталось такое счастье. Наверное, в тот миг на небесах ангелы-хранители решили, что это судьба.

Мы стали неразлучной парой, мы стали семьей. У нас родились чудесные дети: сыновья – точные копии своего отца, и девочка – наша красавица Диана. Конечно, как и у всех, в жизни бывало разное, но самое главное – мы сумели сохранить любовь и пройти через многие испытания.

Сейчас мы, семья Талгата Тлеубергенова, знаем, что всегда будем помнить о нем. Он многому научил сыновей, воспитал настоящих мужчин. А самым главным человеком в его жизни была наша дочь, наша Диана. Наши дети сделали все, чтобы спасти отца, но судьба распорядилась иначе…

Дорогой наш, любимый и родной человек, знай: твои дети и внуки очень гордятся тобой. Имя твое останется в памяти всех, кто тебя знал и любил. Светлая память и вечный покой.

Роза ТЛЕУБЕРГЕНОВА

Наша гордость

Вспоминается все только хорошее… Я считаю его идеальным человеком. Он унаследовал от папы с мамой столько человечных качеств! Любил жизнь, семью, родных. Проявлял особую заботу и внимание.

10 сентября 2025 года ему исполнилось бы 70 лет, мы с радостью ждали эту знаменательную дату. Не получилось… Это жизнь…

Жаным, Талгатик, жатқан жерің жәйлі топрағың торқа болсын, иманың саламат болсын.

Мы тебя очень любим! Ты – наша гордость!

Гульнар ТЛЕУБЕРГЕНОВА

Дядя Талгат и наши аквариумы

Он не просто покупал нам рыбок, а создавал маленький волшебный мир, в котором мы с Даулетиком были исследователями, мечтателями, создателями жизни.

Он учил нас радоваться простым чудесам: как телескоп медленно плывет, как гуппи рождает мальков, как суматранский барбус дерзко всплывает за кормом…

Это был его способ любить и заботиться – тихо, не напоказ, но с фантазией, добротой и с большим сердцем.

И ведь это была не просто детская забава: он передавал нам умение восхищаться жизнью, наблюдать, беречь, быть чуткими.

Я ведь до сих пор все это помню… Значит, все это живо.

Айгуль САПАРГАЛИЕВА

Не воспитывал нравоучениями – сам был примером

Есть в жизни такие вещи, к которым относишься как к должному: будто без них жизнь невозможна, они само собой разумеются и будут всегда рядом. Воздух, вода, шелест листвы, смена сезонов – все это дано нам по праву рождения, редко задумываешься о том, чтобы по достоинству это ценить. Оказывается, к таким бесценным подаркам относятся и родители: мы не грустим о них, пока не потеряем.

Материнские объятия или заботу бабушки с дедушкой впитываешь еще в детстве: когда тебя кормят с ложечки, поят молоком с маслом, чтобы не болело горлышко, или нарезают хлеб мелкими кусочками просто потому, что «Дианочка у нас любит вот так».

А вот отец, по моим наблюдениям, в казахских семьях часто фигура особенная. Несколько эпичная, возвышенная, если судить по эпитетам, которыми полон наш фольклор. К примеру, эвфемизм «асқар тау» подчеркивает стойкость, силу, авторитет и непоколебимость отца, его сравнивают с горной вершиной, за ним закрепляют роль защитника семьи. Как горы прикрывают степь, так и отец – ее крепость. Эта кажущаяся недосягаемость отцов в культуре во многом продиктована желанием не перехвалить сыновей. Есть даже пословица: «Атаның баласы болма – адамның баласы бол».

Я видела немало семей, где отцы ужинали отдельно от всех, где их нельзя было тревожить по пустякам, обнять или пожаловаться.

К счастью, или, может, к сожалению, мой папа был совершенно другим. Вероятно, авторитет и твердость он «отрабатывал» на работе, а дома был близким, добрым, понимающим и веселым.

Я называла его только «папочка» и всегда на «ты»: никаких коке, аке или ата, потому что прежде всего он был моим другом. Его поддержка началась с самых простых вещей. Когда все осуждающе качали головой, глядя на мои рваные джинсы, папа с улыбкой говорил: «Очень красиво, доченька». А когда я в 19 лет, испуганная и растерянная, призналась, что беременна, его простая фраза «это же счастье!» вселила в меня уверенность, что так оно и будет.

Наверное, именно эта отцовская поддержка, словно кислород в крови, всегда давала мне силы идти вперед, несмотря на трудности. Идти гордо: ведь фамилия Тлеубергенова всегда открывала двери и вызывала тепло у незнакомых людей. Услышав ее, многие сразу спрашивали, не родственница ли я тех самых Идриса Тлеубергеновича или Талгата Идрисовича? И все всегда отзывались о них добрым словом. Это обязывало соответствовать высоким идеалам, которые они задали своим масштабом в городе и республике. Хочется верить, что и они гордятся мной. Хотя, как в той песне: «Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей, қамкор әке, қайда маған…»

С папой мы могли поговорить обо всем. Он привил мне интерес к политике, истории, философии. На вопрос о существовании Бога мог начать с обстоятельного рассказа об идеологии коммунизма, а вечером принести детскую энциклопедию по истории религий. Серия книг «Я познаю мир» – вся она была куплена папой для меня – стала любимой.

Помню, как отец подруги, встретив меня, сказал с иронией: «Ну и отец у тебя, Дианка, принципиальный… Мог бы столько денег сделать на своем месте».

В лихие 90-е мне, девочке-подростку, носившей за братьями старые куртки и ботинки, тоже хотелось красивых платьев и дорогих машин, как у подруг. Я однажды резко спросила папу, почему он, «как все», не берет взятки, ведь мы могли бы жить богаче? Он улыбнулся и сказал: «Зато я по ночам сплю спокойно, не предаю свои принципы и знаю, что никому ничего не должен». Эти слова до сих пор звучат во мне особенно остро, когда я вижу, как другие не брезгуют взять чужое при удобном случае.

Папа никогда не воспитывал нас нравоучениями – он был примером. Его принципы и духовные ценности до сих пор отражаются в поступках моих братьев, моих детей и уже его внуков.

Как я сказала, у нас с папой была особая связь с самого детства. Но сейчас, будучи взрослой, на пороге своего сорокалетия, я понимаю его еще глубже. Только, к сожалению, уже не смогу сказать ему об этом.

Словно бусинки, нанизываю в памяти каждое его слово, каждый наказ, каждую улыбку и все яснее осознаю, каким потенциалом, какой силой, щедростью и мудростью обладал мой отец.

С его величием могла сравниться лишь его скромность и невероятная легкость в отношении к жизни. До самого последнего вздоха на вопрос, как дела, он показывал палец вверх: мол, все отлично, никаких проблем. Альтруизм, оказывается, существует: о своих бедах он не рассказывал, никогда не жаловался, а чужие проблемы решал без оглядки. Мог отдать последнее – и делал это легко, играючи. Махнет рукой: «Не переживай, все нормально». И снова палец вверх: все будет хорошо.

Думаю, отец прожил пусть и короткую, но очень яркую и насыщенную жизнь. Был частью дружной семьи. Любил и был любим. Заслужил авторитет. Всегда был окружен замечательными людьми, которые оказали нашей семье огромную поддержку. Спасибо всем, кто разделил с нами память о моем папе Тлеубергенове Талгате Идрисовиче.

Покойся с миром, папочка. Я тебя люблю!

Диана ИДРИС