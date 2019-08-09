В Туркестанской области задержали экс-полицейского, который на протяжении трех лет насиловал и вымогал деньги у 16-летнего жителя села Абай. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщила адвокат Айман Умарова.

«Бывшего полицейского, который насиловал несколько лет и вымогал деньги у потерпевшего, задержали. Ему предъявлены обвинения по третьей части 121 статьи (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и по 194 статье за вымогательства. По первой статье ему грозит до 15 лет заключения, так как это особо тяжкое преступление», – сообщила адвокат.

В течение трех дней суд Туркестанской области выдаст санкцию на арест подозреваемого.

Жуткая история изнасилования парня из села Абай в Туркестанской области

Год назад житель села Абай Туркестанской области рассказал о том, что на протяжении трех лет, в возрасте 16 лет он подвергался изнасилованию со стороны двух мужчин. За прошедшие шесть лет дело по изнасилованию возбуждали неоднократно, однако каждый раз прекращали разбирательство по причине недостаточного количества доказательств. Молодой человек обратился в СМИ с надеждой на справедливое разрешение дела.

Отметим, что молодой человек подвергался насилию и вымогательству не только со стороны экс-полицейского. Супруга задержанного также требовала от несовершеннолетнего деньги за свое молчание.

В страшной истории молодого казахстанца также фигурирует второй насильник 1979 года рождения. Мужчина, узнав о грязных проделках экс-полицейского, также периодически подвергал школьника насилию и вымогательствам.

Для более подробной информации о ходе расследования по делу Sputnik Казахстан направил официальный запрос в департамент полиции Туркестанской области.