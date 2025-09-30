Изнасилование парня с инвалидностью: громкое разбирательство в Келесе

В Келесском районе продолжается громкое судебное разбирательство по делу об изнасиловании 24-летнего парня с инвалидностью.

Родственники потерпевшего обвиняются в преступлении, за которое им грозит до 9 лет лишения свободы. Рассмотрение проходит в закрытом режиме, но общественность и близкие надеются на справедливое решение суда.

Родственников 24-летнего парня с инвалидностью обвиняют изнасиловании. Им грозит до 9 лет лишения свободы. Дело расследовали несколько месяцев и передали в суд.

Накануне по резонансному делу состоялись судебные прения. Но потерпевшая сторона опасается, что решение суда может оказаться несправедливым.

«Прокурор просил 9 и 7 лет для двоих обвиняемых. Но я боюсь, что их могут оправдать. У меня есть сомнения в решении суда», — говорит мать потерпевшего.

По словам матери, её сын решился рассказать о пережитом лишь в марте. Именно тогда вся правда всплыла наружу и было начато расследование. На сегодняшний день под стражей находятся трое подозреваемых. Но женщина утверждает, что к преступлению могли быть причастны шестеро родственников, но часть из них не привлекли к ответственности в силу несовершеннолетнего возраста или недостатка доказательств.

Гулайхан Турсуманова, адвокат потерпевшей стороны: «По статье 121, часть 2, максимальное наказание — 12 лет. Поэтому мы ходатайствовали именно о таком сроке. Думаю, суд рассматривал дело объективно, собраны все необходимые доказательства. Поэтому рассчитываем на справедливое решение».

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, поэтому вести съёмку в зале суда запрещено. При этом, по данным системы «Судебный кабинет», изначально процесс планировалось провести в открытом формате, но позже заседания перевели в разряд закрытых.

— Дело подлежит рассмотрению в Келесском районном суде в открытом судебном заседании. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подсудимых оставить без изменения.

По словам потерпевшей стороны, обвиняемые в суде вину не признали. Теперь обе стороны ждут оглашения приговора.