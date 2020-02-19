Бывший полицейский, три года насиловавший подростка в селе Абай Туркестанской области, приговорен к 15-ти годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik Казахстан .

Адвокат потерпевшего казахстанца Айман Умарова в беседе со Sputnik Казахстан рассказала, что приговор Сакену Сейтжапарову объявили в среду, 19 февраля, в Туркестане. Прокурор запросил 11 лет для обвиняемого, однако судья Касым Калмагамбетов назначил 15 лет лишения свободы для экс-полицейского.

«Сейтжапарову, который систематически насиловал 16-ти летнего подростка в Туркестанской области, дали 15 лет лишения свободы по нескольким статьям. Спустя пять лет после случившегося было очень непросто доказать вину, но нам это удалось. Сам потерпевший и его родные не верили уже в правосудие», — рассказала адвокат пострадавшего жителя села Абай.

Жуткая история изнасилования парня из села Абай

В 2018 году житель села Абай Туркестанской области рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Казахстан о том, что восемь лет назад, будучи подростком, он подвергался изнасилованию на протяжении трех лет со стороны двух мужчин.

За прошедшие шесть лет дело по изнасилованию возбуждали неоднократно, однако каждый раз прекращали разбирательство из-за недостаточного количества доказательств. Молодой человек обратился в СМИ с надеждой на справедливое разрешение дела.

По словам юноши, он подвергался насилию и вымогательству не только со стороны экс-полицейского. Супруга задержанного также требовала от несовершеннолетнего деньги за свое молчание, заявил житель села Абай.

В страшной истории молодого казахстанца также фигурирует второй насильник 1979 года рождения. Как рассказал пострадавший, мужчина, узнав о грязных проделках экс-полицейского, также периодически подвергал школьника насилию и вымогательствам.

Позже известный адвокат Айман Умарова, защищающая парня, заявила, что суд выдал санкцию на арест экс-полицейского, который на протяжении трех лет насиловал и вымогал деньги у ее подзащитного.