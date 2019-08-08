Житель Арыси пострадал от взрыва, который произошел, когда мужчина сжигал бытовой мусор.

Об этом на своей странице в facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

«Сегодня в городе Арыс 18.15 часов во дворе дома при сжигании мусора произошёл взрыв неизвестного предмета, в результате с легкими телесными повреждениями в местную больницу поступил хозяин дома (ушиб ноги и пальца руки). На месте происшествия работают все ответственные службы. После оказания первой медицинской помощи пострадавший пошёл домой», — написал советник акима.