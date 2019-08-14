Кадры дома до и после разрушения опубликованы в сети.

Об этом корреспонденту Bnews.kz рассказал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, ранее опубликовавший видеоролики о доме, который разрушил его хозяин. По его словам, это произошло после оценки комиссии, которая постановила восстановить дом, уцелевший во время взрывов в Арыси.

«Он не был недоволен качеством ремонта, он хотел новый дом. Тогда как оценочная комиссия постановила, что дом подлежит ремонту. Это его дом, территория закрыта, следов взлома не было. От самого мужчины заявления в полицию не поступало. Мужчине хотели сделать ремонт, он не соглашался, требовал сноса. Когда на следующий день пришли повторную оценку делать, то увидели, что такие нарушения произошли. Видно, он не знал, что его дом сняли до того, как он его окончательно разрушил», — рассказал С.Калкаманов.

Он отметил, что данный случай не единичный, в акимат Туркестанской области регулярно поступают заявки от жителей Арыси, требующих построить им новые дома, а не восстанавливать старые.

«Представьте, человек жил в саманном доме, а тем, у кого прямое попадание снарядов строят новые кирпичные дома из качественных материалов. Люди идут на все, чтобы получить больше. Такие случаи происходят каждый день, когда люди пытаются увеличить масштаб урона, который был нанесен во время взрывов, чтобы получить больше привилегий от государства«, — уверяет собеседник.

Чиновник призывает уважать труд людей, помогающих в восстановлении жилья в Арыси.

«Как представитель акимата, хочу показать моральные методы воздействия на общество, потому что сейчас участились случаи публикаций в соцсетях, где что-то кому-то не делают, что ремонт затягивается. Да, затягивается, в большинстве своем из-за того, что люди не соглашаются с оценкой экспертов и требуют построить новый дом. Надо иметь элементарное чувство благодарности людям, которые пришли помогать. Мы специально публикуем такие видеоролики, чтобы люди знали, что есть и такая сторона медали», — добавил он.

С.Калкаманов считает, что привлечь мужчину за разрушение его жилища будет непросто.

Опубликовано Сакен Калкаманов Вторник, 13 августа 2019 г.

«Дело в том, что его и привлечь очень сложно, так как это его собственность. Насколько я знаю, будет очень сложно доказать — сознательно он это делал или нет. В данном случае, идет разбирательство, с этим человеком мы работаем. Скорее всего, мы сделаем ему какое-либо внушение, и окажем помощь для восстановления жилища. Но то, что он разрушил сам — конечно, ему никто восстанавливать не будет, это верх наглости», — заключил он.

Опубликовано Сакен Калкаманов Вторник, 13 августа 2019 г.

Спустя время советник выложил в сеть еще один пост.

«ЕЩЕ ОДИН ФАКТ ВАНДАЛИЗМА ИЛИ МАЗОХИЗМА В АРЫС, не знаю как назвать.

Некий Раманкулов, проживающий по адресу ул. Мадалиева 125 а, ночью изуродывал свой нормальный дом, где был выбито всего несколько форточек — лопатой отбил всю штукатурку и пытался сломать крышу. На первых Двух фото картина — «ДО», на остальных — «ПОСЛЕ».



На вопрос, зачем он это сделал, жилец ответил вопросом: «комиссия қашан келеді?» (когда придет комиссия?)», — написал Сакен Калмаханов.