Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Сакен Мусайбеков вручил президенту Ассоциации «PENCAK SILAT» Гаджи Гаджиеву сертификат о признании Пенчак Силат, передает МИА «Казинформ».

Пенчак Силат (Pencak Silat) — это вид боевых искусств коренных народов Малайского архипелага, куда входят Индонезия, Малайзия, Сингапур и Бруней, где этот вид спорта является национальным и занимается им 70% населения.

Пенчак Силат играет важную роль в истории и культуре индонезийских и малайских народов.

Отметим, что в последние годы Пенчак Силат вышел за пределы Юго-Восточной Азии.

Так, вид боевых искусств хорошо известен, к примеру, в Голландии, Германии, Италии, США и Японии. В настоящее время более 70 стран практикуют спортивный Силат.

Что касается традиционного Силата, то более 140 стран применяют его для самообороны. Вооруженные силы в некоторых странах использует Пенчак Силат в качестве базы для самообороны.

«Пенчак Силат является одним из безопасных видов спорта, так как три дисциплины бесконтактные, им могут заниматься и дети, и девочки. Сейчас образованы филиалы в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Павлодар, Караганда, Костанай, Атырау, в Жамбылской и Алматинской областях. В перспективе планируем открыть филиалы еще в пяти регионах. Национальный олимпийский комитет зарегистрировал наше сообщество в качестве ассоциации. В ноябре уже планируем провести первый республиканский чемпионат, его победители получат приглашение на чемпионат Азии, который состоится в декабре», — сообщил президент Ассоциации «PENCAK SILAT» Гаджи Гаджиев.

По его словам, уже сейчас казахстанские спортсмены успели завоевать медали. В марте текущего года на открытом Центрально-Азиатском турнире казахстанская команда получила 3 серебряные, 10 бронзовых медалей, а уже через три месяца завоевала 2 золотые, 3 серебряные и одну бронзовую награды.

Кроме того, в начале сентября во Всемирных играх боевых искусств, прошедших в Южной Корее, наши спортсмены завоевали 2 бронзовые медали. В Ассоциации рассказали о планах участия в соревнованиях текущего года.

Так, в Таиланде с 30 сентября по 5 октября 2019 года наша страна примет участие в Азиатских пляжных играх.

Кроме того, команда Казахстана готовится к пятому чемпионату Азии по Пенчак Силату, который состоится в декабре в Китае.