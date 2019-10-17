Аким Шымкент встретился с представителями разных конфессий третьего мегаполиса. В преддверии дня духовного согласия Ерлан Айтаханов поздравил всех с праздником и пожелал мира и единства в стране.

«Этот день можно считать одним из синонимов независимости нашего государства. Этот праздник берет начало с первой сессии Всемирного конгресса духовного согласия. Он символизирует духовность, нравственность, толерантность и взаимопонимание», — сказал Ерлан Айтаханов.

В свою очередь представители разных религий поблагодарили градоначальника за поздравления и пообещали дальше оказывать всяческую поддержку в работе.

Айтаханов пояснил, что на имамах, священниках и других представителях религиозных конфессий лежит важная часть воспитания населения и молодежи в целом.