Работа с молодежью выходит на новый уровень.

В Шымкенте функционирует проект, не имеющий аналогов в стране. Его реализацией занимаются сотрудники Молодежного ресурсного центра при управлении по делам семьи, детей и молодежи. Специальный отдел Аутрич помогает молодым ребятам с трудоустройством.

В фокусе внимания молодежь, которая не работает и не учится. Поддержку оказывают и тем, кто хочет начать собственное дело, но не может из-за отсутствия денег . Им специалисты рассказывают о государственных программах, направленных на поддержку молодёжи и дают направление, по которому стоит двигаться.

Сотрудники отдела выезжают на места, где парни и девушки проводят свой досуг, в торговые точки, учебные заведения. Специалисты проводят психологические беседы с ребятами из неблагополучных семей, анализируют преступления в молодёжной среде и предлагают свои методы профилактики. Один из способов — привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Эксперты центра регулярно проводят турниры по различным видам спорта, в том числе футболу, шахматам.

Также, специалисты совместно с представителями правоохранительных органов выходят в рейды в ночное время. Цель-выявление несовершеннолетних, которые находятся вне дома в ночное время. Работа проводится в 4 районах мегаполиса.

За небольшой срок работы отдела 3500 семьям оказана реальная помощь.

Также в целях реализации проекта специалистами отдела Аутрич разрабатывается социальная карта каждого района.Эта группа на территории конкретного опорного пункта выявляет проблемные зоны. Информация поступает из всех источников.

Статистику района по педофилии, насилию, убийствам, кражам, разбоям и другим правонарушениям мы разделили на один опорный пункт. Благодаря этому ясно будут видны результаты работы участкового, динамика роста преступлений в разрезе определенной территории.