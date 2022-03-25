Ярмарка вакансий прошла в Шымкенте

В Шымкенте прошла ярмарка вакансий. Мероприятие организовано центром занятости по Аль- Фарабийскому району и молодежным ресурсным центром.

В ярмарке, которая прошла в рамках национального проекта правительства «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы», посвященной снижению уровня безработицы, помимо горожан приняли участие и жители села.

На ярмарке вакансий специалисты Центра занятости рассказывают безработным о молодежной практике, о проекте первое и социальное рабочее место, общественная работа.

Бакытжан Жунисбеков, безработный:

«Ищу работу. Я сам уроженец Байдибекского района. Услышал, что пройдет ярмарка вакансий, приехал в Шымкент, смотрю, какая есть подходящая для меня работа. У меня нет специального образования».

Срок программы «Молодежная практика» увеличен до года, а заработная плата — до 30 МРП. «Первое рабочее место» — продлили до 18 месяцев, размер заработной платы также увеличен до почти 90 тысяч тенге.

Улжан Толен, специалист Молодежного ресурсного центра г. Шымкента:

«Ярмарка вакансий организована Аль-Фарабийским районным отделом центра занятости населения Шымкента. Мы из Молодежного ресурсного центра, оказываем поддержку в трудоустройстве молодежи. Такие ярмарки проходят во всех районах».

Помимо молодежи, предоставленными возможностями трудоустройства, намерены воспользоваться и жители среднего возраста . Сауле Есалы, жительница города:

«Я собираюсь открыть свой бизнес. В селе хочу заниматься выращиванием ягод. Необходима финансовая поддержка Сейчас узнала, оказывается, есть программа, по которой выдают грант. Пригласили в городской центр занятости, обязательно пойду».

В рамках государственной программы «Еңбек» в прошлом году, бесплатное профессиональное обучение прошли более двух с половиной тысяч безработных, оказана предпринимательская поддержка трём тысячам, более двух тысяч земляков прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», 59 — получили микрокредиты, 786 — государственные гранты. 578 человек направлены были на молодежную практику, 351 человек на социальные рабочие места, 3064 на временную и постоянную работу.