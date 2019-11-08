Акима Туркестана Рашида Аюпова увидели в подвале многоэтажки

Аким Туркестана Рашид Аюпов сходил в ночной рейд

О том, куда пришлось спускаться акиму, с какой неприглядной жизнью многоэтажек он столкнулся, глава духовной столице рассказал в социальных сетях.

«Жители Туркестана посредством нашего аккаунта в инстаграм, не раз обращались с просьбой решить проблемы с подачей тепла, в их дома.