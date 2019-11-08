Анонс Акима Туркестана Рашида Аюпова увидели в подвале многоэтажки

Акима Туркестана Рашида Аюпова увидели в подвале многоэтажки

Аким Туркестана Рашид Аюпов сходил в ночной рейд

О том,  куда пришлось спускаться акиму, с какой неприглядной жизнью многоэтажек  он столкнулся, глава духовной столице рассказал в социальных сетях.

«Жители Туркестана посредством нашего аккаунта в инстаграм, не раз обращались с просьбой решить проблемы с подачей тепла, в их дома.

К примеру, если к нам поступает около двухсот обращений, ровно 50% из них по отопительному вопросу. Поэтому, решил провести ночной обход вместе с работниками отдела жилья , ТЭЦ и представителями управляющих компаний.

Обошли десятки домов, поговорил с жителями, на месте дал ряд конкретных поручений. В некоторых домах ремонт уже начался.

Решили сообща проводить общественные субботники вместе с жителями нашего города», — написал аким.

Судя по фото субботник обещает быть масштабным.

По случаю экскурсии по подвалам, аким Туркестана предусмотрительно облачился в резиновые сапоги.

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