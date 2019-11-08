Акима Туркестана Рашида Аюпова увидели в подвале многоэтажки

Аким Туркестана Рашид Аюпов сходил в ночной рейд
О том, куда пришлось спускаться акиму, с какой неприглядной жизнью многоэтажек он столкнулся, глава духовной столице рассказал в социальных сетях.
«Жители Туркестана посредством нашего аккаунта в инстаграм, не раз обращались с просьбой решить проблемы с подачей тепла, в их дома.
К примеру, если к нам поступает около двухсот обращений, ровно 50% из них по отопительному вопросу. Поэтому, решил провести ночной обход вместе с работниками отдела жилья , ТЭЦ и представителями управляющих компаний.
Обошли десятки домов, поговорил с жителями, на месте дал ряд конкретных поручений. В некоторых домах ремонт уже начался.
Решили сообща проводить общественные субботники вместе с жителями нашего города», — написал аким.
Судя по фото субботник обещает быть масштабным.
По случаю экскурсии по подвалам, аким Туркестана предусмотрительно облачился в резиновые сапоги.