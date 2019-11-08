Департамент полиции Шымкента открыл фронт-офисы: все адреса

Во всех районных управлениях полиции ДП города Шымкент созданы фронт-офисы, которые отвечают современным требованиям и полностью укомплектованы необходимым компьютерным оборудованием, оргтехникой и мебелью.
Здесь посетителей встречают сотрудники полиции, которые проконсультируют по всем интересующим их вопросам и в кратчайшие сроки рассмотрят обращения.
Главная цель такого подхода к работе – открытость, доступность, прозрачность и оперативность в решении вопросов.
Фронт-офис Енбекшинского РУП — Елшибек батыра 110а.
Фронт-офис Абайского РУП — Калдаякова 5.
Фронт-офис Аль-Фарабийского РУП — Желтоксан 3.
Фронт-офис Каратауского РУП — возле Пивзавода, пересечение улиц Жибек-Жолы и Сайрамской (примечание: Каратауский Фронт-офис на стадии открытия, уже построен).