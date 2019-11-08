Департамент полиции Шымкента открыл фронт-офисы: все адреса

Во всех районных управлениях полиции ДП города Шымкент созданы фронт-офисы, которые отвечают современным требованиям и полностью укомплектованы необходимым компьютерным оборудованием, оргтехникой и мебелью.

Здесь посетителей встречают сотрудники полиции, которые проконсультируют по всем интересующим их вопросам и в кратчайшие сроки рассмотрят обращения.



Главная цель такого подхода к работе – открытость, доступность, прозрачность и оперативность в решении вопросов.