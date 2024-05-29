Инвестиционный прорыв: в Шымкенте открылся «Shymkent Invest»

В Шымкенте состоялось торжественное открытие фронт-офиса «Shymkent Invest». Эта организация будет всесторонне поддерживать местных и зарубежных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в городе Шымкенте.

Поддержка будет предоставляться на всех этапах — от зарождения идеи проекта до его ввода в эксплуатацию.

Специалисты офиса также окажут помощь в выходе на экспорт и получении финансирования для развития.

В церемонии открытия приняли участие глава города Габит Сыздыкбеков и прокурор Шымкента Габит Муканов.

Деятельность фронт-офиса будет осуществляться по принципу «одного окна». Это означает, что привлечение и сопровождение инвесторов, а также предоставление государственных услуг для них, будут максимально упрощены и централизованы.

Во время ознакомления с деятельностью фронт-офиса, аким города отметил, что в стране созданы все условия для инвесторов. В прошлом году указом главы государства был создан инвестиционный штаб.

«Необходимо выстроить эффективную работу с инвесторами и разработать четкую программу по отраслям. Самое главное — не количество, а качество вводимых проектов», — подчеркнул Габит Сыздыкбеков.

ТОО «Shymkent Invest» было создано по инициативе акима города. Сотрудники организации будут оказывать полное сопровождение инвестиционных проектов, включая помощь в подготовке документов, организацию и проведение встреч, а также консультации по мерам государственной поддержки.

В рамках сотрудничества между ТОО «Shymkent Invest» и прокуратурой города Шымкента, в офисе на постоянной основе закреплен сотрудник прокуратуры. Его задача — решать проблемные вопросы инвесторов и непосредственно сопровождать их деятельность.

Фронт-офис «Shymkent Invest» станет важным инструментом для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата в Шымкенте.

Ожидается, что деятельность офиса будет способствовать ускоренному развитию экономики региона, создавая благоприятные условия для реализации значимых проектов.

Организация намерена тесно сотрудничать с инвесторами, обеспечивая им поддержку на каждом этапе их деятельности.

Это включает помощь в оформлении всех необходимых документов, организацию встреч и собраний с участием заинтересованных сторон, а также консультации по вопросам государственной поддержки и льгот.

Открытие «Shymkent Invest» — это шаг вперед в создании комфортных условий для инвесторов, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению новых проектов и укреплению экономической базы города.

Акимат Шымкента выражает уверенность в том, что деятельность фронт-офиса станет важным звеном в развитии городского бизнеса и улучшении инвестиционного климата.