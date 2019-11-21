Состоялось совещание по развитию туризма под председательством акима города Шымкента Ерлана Айтаханова. На встрече были заслушан отчет о проделанной работе управления туризма и обсуждены планы на 2020 год и ряд новых проектов по развитию этого сектора.

Глава мегаполиса заявил, что одним из важнейших компонентов развития региональной экономики является внутренний и внешний туризм и что некоторые развитые европейские страны используют эту возможность для собственной выгоды.

«Третий мегаполис страны имеет весь потенциал для развития туристического кластера. У нас есть немало культурных и исторических памятников, чтобы повысить привлекательность региона для отечественных и иностранных туристов.

Наш климат очень мягкий. Основные туристические места в Туркестанской области взаимосвязаны, и в Шымкенте необходимо сформировать древний городской туристический коридор вдоль Великого шелкового пути, который соединит Сарыагаш, Туркестан, Отырар, Казыгурт, Самарканд и Бухару. То есть прием туристов с юга должен начинаться в Шымкенте.

Поэтому необходимо установить информационные киоски и завершить установку QR-паспорта на туристические объекты. Мы также должны правильно использовать национальные ценности. Надеюсь, мы добьемся больших успехов, если будем развивать гостеприимный туризм», — сказал аким.

Кроме того, глава мегаполиса поручил активизировать работу отелей и туристических агентств, улучшить качество обслуживания туристов и решать проблему общественных туалетов.

Участниками встречи стали представители деловых ассоциаций и туристического бизнеса, представители компании «КАЗАХ ИНВЕСТ», члены Палаты предпринимателей, которые поделились своими взглядами на развитие туризма в Шымкенте.

Подводя итоги встречи, Ерлан Айтаханов подчеркнул, что Шымкент – это добродетельный город, и этому статусу нужно соответствовать, в том числе и в сфере туризма, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.