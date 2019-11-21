В Молодежном ресурсном центре проходит первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов.
Shymkent Film festival призван поддержать производство отечественных фильмов. В конкурсе участвовуют фильмы, которые были сняты за последние 2 года.
К создателям 20-минутных кинокартин не предъявляли жанровых и тематических условий. Желающие принять участие отправляли свои фильмы по адресу shymkent. festival@mail.ru до 10 ноября. Организатор конкурса — Ракымжан Калдыкоз-победитель республиканских и международных фестивалей. По его словам, поступило 15 заявок. Фильмы отбирали жюри в составе которого были режиссёр Дарежан Омирбаев, кинорежиссёр Шерхан Тансыкбаев, актриса театра и кино Жаудир Сарыпбекова.
Участники шымкентского кинофестиваля:
«Маса» — Нурбол Ерболулы;
«Ұйқысыздық» — Серик Майырбан;
«Кісі» — Шолпан Торебай;
«Танго» — Инкар Карим;
«Хут» — Мадияр Мұратулы;
SHOT — Асылжан Абдумуталиев;
«Кеш» — Жанар Толеген;
«Лея» — Санжар Амсансугиров;
«Әке аманаты» — Санжар Бейболатулы;
«Биіктік» — Еркин Маргулан;
«Жабайы күндер» — Самгар Ракым;
«Әке» — Бакытжан Кошеров;
«Тоқтату» — Хамит Муталиев;
«Ізбасар» — Темирлан Орисбаев.