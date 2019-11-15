Turkish Airlines заинтересована в открытии авиамаршрута Стамбул — Туркестан. Об этом стало известно по итогам встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и главы авиакомпании Мехмета Илкер Айджи, передает Tengri Travel.

Рейс собираются запустить после ввода в эксплуатацию строящегося аэропорта. Вместе с тем руководство авиакомпании Turkish Airlines сообщило о намерении проработать возможность выполнения полетов с пятой степенью «свободы воздуха» в города США, Юго-Восточной Азии и Европы.

Авиакомпания отметила заинтересованность в расширении воздушного сообщения в городах Нур-Султан, Шымкент, Актау и увеличении количества полетов в Казахстан.

Также планируется снять ограничения на использование широкофюзеляжных воздушных судов при выполнении полетов между двумя странами. В этой связи планируется использовать комфортабельные широкофюзеляжные воздушные суда по маршруту Стамбул — Нур-Султан.

Как известно, в 11 аэропортах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) Казахстана введен режим «открытое небо».

Это означает предоставление иностранным авиаперевозчикам пятой степени «свободы воздуха» — разрешаются полеты из иностранного государства через Казахстан в другое иностранное государство.