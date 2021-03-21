На первый рейс Туркестан – Стамбул было продано 176 билетов (загрузка 98%).

21 марта 2021 года в преддверии весеннего праздника Наурыз первым отечественным лоукост перевозчиком Fly Arystan, созданным по поручению Елбасы и Президента РК, запущен первый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестан в Стамбул, сообщает Комитет гражданской авиации.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.

На первый рейс Туркестан – Стамбул от 21 марта т.г. было продано 176 билетов (загрузка 98%).

С момента запуска первого регулярного рейса (1 декабря 2020 года) из аэропорта г. Туркестан было выполнено более 80 рейсов и перевезено порядка 23 тыс. пассажиров, средняя коммерческая загрузка рейсов составила 85 %.

На сегодняшний день с аэропорта г. Туркестан выполняются внутренние рейсы в Нур-Султан, Алматы, Атырау и со 2-го квартала т.г. в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан планируется соединить с 10 областными центрами (Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск) с частотой 53 рейса в неделю.

Аэропорт Туркестана включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.

В планах запуск новых рейсов из Туркестана в Новосибирск (РФ), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и др. Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.