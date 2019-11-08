Поставщиков мяса заподозрили в сговоре в трех мегаполисах Казахстана

Антимонопольные службы вынесли 10 уведомлений в отношении оптовых поставщиков, обеспечивающих мясом три мегаполиса, передает «Хабар 24».

Об этом сообщают в министерстве национальной экономики.

В действиях предпринимателей специалисты усмотрели признаки антиконкурентных согласованных действий, запрещенных законодательством. Иначе говоря, поставщики могли договариваться для того, чтобы повышать цены на мясо и, возможно, даже ограничивать конкуренцию.

В этом году в Казахстане на 15,5% подскочили цены на говядину. В Алматы, Шымкенте и Туркестане мясо подорожало в среднем на 25%. В столице рост составил около 13,5%. При этом, как отмечают в ведомстве, собственное производство говядины в стране покрывает 97% внутренних потребностей.