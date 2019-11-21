Добыча угля в Казахстане сократилась почти на 3%. Дороже всего уголь обходится жителям Уральска и Кызылорды

Заметнее всего среди крупных городов и мегаполисов РК уголь за месяц вырос в цене на юге — в Талдыкоргане, Таразе и Туркестане.

Добыча угля и лигнита в РК за январь–октябрь 2019 года в денежном выражении достигла 289,5 млрд тг, индекс промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года — 97,2%. Годом ранее показатель составлял 253,5 млрд тг, ИПП — 101,9%.

В целом за 2018 год объём достигал 343 млрд тг, ИПП — 104,6%; в 2017-м — 292,1 млрд тг, ИПП — 105,2%.

В натуральном выражении за январь–октябрь 2019 года было добыто 92,8 млн тонн каменного угля, лигнита, а также концентрированного угля — на 2,5% меньше, чем в прошлом году. До этого два года подряд в отрасли наблюдался рост.

Добыча непосредственно каменного угля за год сократилась на 2,5%, до 84,8 млн тонн, лигнита — на 8,2%, до 4,3 млн тонн. Добыча угольного концентрата, наоборот, увеличилась за год на 5,5% и за январь–октябрь 2019 года составила 3,7 млн тонн.

Розничные цены в городах РК за октябрь 2019 года в среднем составили 12,6 тыс. тг за 1 тонну угля — на 1,2% выше, чем в прошлом месяце, но на 4% ниже по сравнению с октябрём 2018 года.

Самый высокий рост цен на уголь среди городов РК за месяц был отмечен в Талдыкоргане (на 4,1%, до 113,3 тыс. тг за тонну), Таразе (на 3,8%, до 14,2 тыс. тг за тонну) и Туркестане (на 3%, до 14,3 тыс. тг за тонну).

Снижение цены на уголь наблюдалось только в Семее: на 1,3%, до 8,6 тыс. тг за тонну. Ещё в 6 городах цена за месяц не изменилась.

Самые высокие цены на уголь — в Уральске (18,5 тыс. тг), Кызылорде (14,4 тыс. тг) и Туркестане (14,3 тыс. тг).

Цены предприятий–производителей на уголь, реализованный на внутреннем рынке, в 2,5 раза ниже розничных в среднем по РК.

Стоимость 1 тонны энергетического каменного угля в октябре 2019 года составила 4,9 тыс. тг, лигнита — 5,1 тыс. тг.

Источник: energyprom.kz