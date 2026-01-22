Токаев поручил расширять угольную генерацию

Глава государства поручил правительству оформить развитие угольной энергетики как национальный проект. По его словам, страна обладает большими запасами угля и использование этого ресурса с применением современных технологий поможет усилить энергетическую безопасность.

Уголь должен стать одним из ключевых драйверов увеличения энергетических мощностей страны. Об этом заявил президент на заседании национального курултая. По его словам, Казахстан обладает огромными запасами угля, около 33 миллиардов тонн, которых при нынешнем уровне потребления хватит примерно на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что выводит страну в число мировых лидеров по этому показателю.

«Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус национального проекта. Правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Президент поручил запустить новые энергетические мощности, не дожидаясь завершения строительства атомных электростанций. Существующих ресурсов электроэнергии недостаточно для реализации планов государства. Эксперты отмечают, что климатические условия требуют стабильного отопления, а дефицит природного и сжиженного газа ограничивает выбор: возобновляемые источники нестабильны, атомной энергетики пока нет, а угольных запасов в стране достаточно.

«Это отличный источник энергии, его легко хранить, он легко используется, его легко транспортировать, естественно, для него не нужны какие-то нефтепроводы, уголепроводы и так далее. Но вопрос, конечно, с выхлопами. Такие технологии чистого угля в мире есть, они есть в Европе, они есть в Китае, они широко развиваются. Уголь в мировой генерации это примерно 25%, поэтому никто от угля в ближайшие годы, в ближайшее время не откажется. С этим источником энергии нужно работать. У нас этого источника энергии много. Нам нужно грамотно лишь распоряжаться и строить, конечно же, такие новые станции», — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

Но эксперты говорят, при внедрении технологий чистого угля важно учитывать их стоимость, электроэнергия по таким технологиям будет примерно в двое дороже нынешней. При этом угольная генерация будет конкурировать с возобновляемыми источниками энергии и атомной энергетикой, а здоровая конкуренция всегда выгодна для потребителей.

«Я предполагаю, что нам нужно будет осуществлять трансфер технологий. И вероятнее всего это будут китайские технологии, китайские технологии чистого угля. Но вот очень важно, что кроме всего прочего, вот этот трансфер, чтобы он в итоге трансформировался в локализацию, чтобы здесь мы производили значительную часть оборудования, которое в будущем будет задействовано строительством угольной генерации», — Сергей Агафонов, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.

Сегодня в правительстве заявили, что в план развития угольной генерации включено около 7,6 гигаватт новых проектов, с особым вниманием к установкам на базе технологий«чистого угля с соблюдением экологических норм.