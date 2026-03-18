В стране работает система контроля угольного обеспечения

С 10 сентября 2025 года в Казахстане работает Республиканский штаб по обеспечению углём коммунально-бытового сектора и населения.

Как сообщили в комитете государственного энергетического надзора и контроля, ежедневно проводятся совещания с участием местных органов власти, „Қазақ темір жолы“ и угледобывающих предприятий.

Основная задача штаба — не допустить искусственного дефицита угля в регионах.

По итогам текущего отопительного сезона в регионы поставлено 7,98 млн тонн угля, что составляет 107% от утверждённого плана, отметили в ведомстве.

Комитет уже сформировал предварительный план потребности угля на сезон 2026–2027 годов — 7,3 млн тонн.

«Поставки будут осуществляться согласно утверждённым план-графикам», — добавили в Министерстве энергетики.

Для повышения прозрачности и эффективности поставок «ведётся работа по внесению изменений в действующие нормативные акты», подчеркнули в ведомстве.