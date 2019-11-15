Палата предпринимателей города Шымкент предприняла беспрецедентный шаг: предложило бесплатное помещение для бизнеса.

Трехэтажное здание в черте города с нулевой ставкой аренды предлагается для начинающих и действующих предпринимателей города. Единственное условие бесплатной аренды — развивать бизнес, создавая рабочие места.

«Изучая проблемы бизнеса, мы пришли к выводу, что первая проблема, с которым сталкиваются предприниматели, открывая новое дело, — где разместить свое производство? В городе много коммерческой недвижимости, но цены там, как известно, неподъемные для малого и среднего бизнеса, не говоря уже о стартап-предпринимателях. Мы нашли бизнесмена, который предоставил простаивающее здание. В нем начинающие и действующие предприниматели могут реализовывать свои бизнес-проекты до тех пор, пока крепко не встанут на ноги», — отмечает директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Общая площадь здания составляет 3000 кв. метров. Всего в нем насчитывается 50 помещений площадью от 15 до 150 кв. метров каждое.

Региональная палата предпринимателей со своей стороны готова бесплатно оказать для компаний, разместившихся в бизнес-инкубаторе, юридическое и бухгалтерское обслуживание, содействие в привлечении финансирования, обучение в бизнес-школе. На сегодня в нем запустили свое производство более десятка стартаперов — участников проектов «Жас кәсіпкер» и «Бастау бизнес».