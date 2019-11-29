Социально-экономическое развитие Казахстана тесно связано с именем Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Под руководством и по личной инициативе Главы государства начаты реализация политических идей, экономических реформ для прочного становления государства, формирование национального благосостояния.

В этой связи, в Туркестане организована научно-практическая конференция, посвященная дню Первого Президента Республики Казахстан. В мероприятии, организванным управлением общественного развития Туркестанской области, приняли участие заместитель акима области Сакен Калкаманов, писатель, заслуженный деятель Республики Казахстан Мархабат Байгут, сокурсник Елбасы Асетулла Каримов, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, председатель молодежной организации высшего медицинского колледжа Дукенбай Бакытжан. Конференцию открыл заместитель акима области Сакен Калкаманов, отметив в своем выступлении дальновидность политики Нурсултана Назарбаева, благодаря которой в стране царят мир, согласие, единство.

» Всем известно особое отношение Елбасы к развитию священного Туркестана. Перед нами стоит задача оправдать эти надежды, для этого необходимо упорно трудиться, чтобы превратить Туркестан в культурно – духовный центр всего тюркского мира», — сказал заместитель акима области.

Писатель Мархабат Байгут в своем выступлении перед собравшимися остановился на недавнем приезде Нурсултана Назарбаева в Туркестан, так же рассказал о мудрости Главы государства и его проницательной дальновидности.

Благодаря Указу Первого Президента Республики Казахстан о переводе областного центра в Туркестан, город становится все краше и на сегодня, священная земля полна яркими событиями.

В свою очередь, первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев поделился опубликованными ранее неизвестными фактами в книге «Президент и перзент».

На мероприятии говорилось о кропотливой деятельности Лидера Нации, которая связана с дальнейшим развитием и процветанием Казахстана. Стоит отметить, что за годы Независимости Казахстана, Нурсултан Абишевич совершил 36 официальных визитов в Туркестанский регион. Его 36-й визит недавно состоялся 4-5 ноября.

Пресс- служба акима Туркестанской области