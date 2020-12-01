9 малышей, появившихся на свет в Шымкене с начала года, назвали в честь Елбасы. К слову, немало среди наших земляков людей по имени и фамилии Нурсултан Назарбаев.

Шымкенец Нурсултан Назарбаев родился в Ташкенте в 1989 году. Это был период, когда на политической арене появился первый президент Казахстана. В честь лидера Казахстана и назвали мальчишку, появившегося на свет в Узбекистане.

Сейчас Назарбаев, которому чуть больше 30 лет, возглавляет медорганизацию в Шымкенте. По его словам, имя Елбасы просто обязывает носить его с честью. К слову, он часто перечитывает книги Первого Президента.

Нурсултан Назарбаев, житель города: «Конечно, для меня он — пример. Это очень ответственно. После развала Союза, когда бывшие республики одного государства получили независимость, было очень непросто поднимать страну. У нас 9-е место по территории. Это очень ответственная и сложная задача – поднимать государство».

И хотя его фамилия не Назарбаев, самый именитый полицейский Шымкента с именем Нурсултан — начальник управления оперативной криминалистики Департамента полиции города, майор полиции Нурсултан Кансейтиев. Его трудовой стаж в этой области составляет 8 лет. По его словам, имя Нурсултан помогло достичь ему определенных высот. По словам полицейского, имя, которое он носит, просто обязывает чувствовать ответственность и служить верой и правдой.

Нурсултан Кансеитов, начальник управления оперативной криминалистики ДП города Шымкент: «После окончания школы я поступил в Академию министерства внутренних дел Российской Федерации в городе Волгоград. Русским было непросто произносить наши имена. И когда преподаватели узнали, что меня зовут Нурсултан и не могли произнести мою фамилию, называли меня Назарбаев, а когда к доске вызывали, говорили – Назарбаев, выходи. Но если я был не готов, они говорили — мы тебя не зря Назарбаевым называем, почему не готовишься?!»

По данным статистики, с начала года в Шымкенте 9 младенцам присвоено имя «Нурсултан», в Туркестанской области в свидетельстве о рождении 31 младенца написано Нурсултан. Это имя также распространено среди педагогов. Из 60 тыс. учителей Туркестанской области 189 учителей носят имя Нурсултан, а в 375 учреждениях образования Шымкента трудятся 195 тезок главы государства.

В Шымкенте 24 Нурсултана работают на государственной службе, в области их – 43. Также в департаменте полиции города Шымкента работают 47 человек, названных в честь Первого Президента, а в Туркестанской области — 40 полицейских носят имя Нурсултан. И, наконец, 99 медиков области названы в честь Первого Президента.

Саида Турсуметова