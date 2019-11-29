Три дома в микрорайона «Азат» признаны аварийными. Азатовцы в этом винят руководство предприятия, проводившего водопроводные сети.

По мнению жителей дома, их дома стали непригодными из-за порыва в водопроводе. В свою очередь, руководство ГКП » Управления водой и канализацией» в сложившейся ситуации винит Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента.

Полгода в доме Кулзайнат Байгозиева происходят непонятные вещи. Сначала покосилась ограда во дворе дома, потом затрещали входные двери и оконные рамы. Жители забили тревогу, когда на стенах появились трещины.

Кулзайнат Байгозиева, жительница мкр Азат: «В первую очередь не стали закрываться окна и двери. Затем трещины появились и они становились все больше. После этого сын пригласил ЧС-ников.

Два дома признали аварийными. В одном из них до сих пор живут люди. По предварительным данным, дома признали аварийными после порыва водопровода.

Зарипа Турысбекова, представитель департамента по ЧС г. Шымкента: «Комиссия в составе представителей компетентных органов, куда вошли наши специалисты визуально проверили строения. Чрезвычайная ситуация произошла из-за порыва водопровода. Теперь заключение должна дать экспертная организация. С этими документами жители должны обратиться в акимат».

Своей вины в ГКП «Управление водой и канализацией» не признают. Там уверяют, что водопровод проложили с гарантией на 50 лет. В том, что дома стали аварийными, виновато управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента. Дескать, дорожники построили дорогу над колодцем.

Бауыржан Дильдабеков, руководитель ГКП «Управления водой и канализацией»: «Мы не виноваты. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, когда проводило строительство дороги не придерживались строительных норм. О том. что под асфальтом находится колодец, подрядная организация писала письма во все инстанции, вплоть до акима города. Из-за безответственного отношения к письмам все и случилось. Можно было предотвратить ЧП. Все произошло по их халатности».

Транспортники брать на себя вину тоже не торопятся. У них своя правда. Мол, водопровод нельзя прокладывать вдоль дороги. Это — незаконно!

Абай Тұрханов, и.о. руководителя ПТ и АД г. Шымкента:» Нельзя строить колодцы по середине дороги. Откуда мы знали, что на дороге под землей находится колодец. Надо было провести исследования, ведь за каждым участком прикреплен мастер, он должен делать обход».

Пока ищут виновных, аварийным может стать и третий дом. Сейчас в мкр Азат работает комиссия. Специалисты выясняют масштабы ЧП. Пока заключение не готово, азатовцы будут прислушиваться к каждому шороху.