Участники отбора в Президентский молодежный кадровый резерв проходят этап «Собеседование в Экспертной комиссии».

К данному этапу, который продлится с 27 ноября по 12 декабря, допущены 400 кандидатов.

Экспертная комиссия состоит из постоянных и непостоянных членов. В ее составе представители Администрации Президента, Агентства по делам государственной службы, Академии государственного управления при Президенте РК и корпоративного университета АО «Самрук-Қазына». В качестве внешних наблюдателей за объективностью всех процессов без права оценки кандидатов приглашены Данияр Ашимбаев, Артур Платонов, Нурбек Саясат, Аскар Умаров и Марат Башимов, а также представитель Азиатского банка развития, сообщает Пресс-служба АДГС.

По словам Председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой, как и на предыдущих этапах, на собеседовании обеспечена максимальная прозрачность.

«Члены комиссии оценивают претендентов в онлайн-системе. Происходит это следующим образом. Каждый член комиссии после собеседования с участником сразу выставляет свою оценку кандидату по шкале от одного до пяти. Для проведения оценки разработаны соответствующие критерии и дескрипторы каждой отмеченной шкалы. По ним он (член комиссии – прим.) ставит оценки, после этого оценка автоматически попадает в базу и генерируется. Таким образом процесс оценки занимает не более 2-3 секунд. Иначе говоря, после того, как все члены комиссии вносят оценки онлайн, они мгновенно попадают в базу. Здесь, главное, что исправить оценку нет никаких возможностей», — отметила А. Жаилганова.

Она также рассказала, что члены комиссии не обсуждают вслух результаты собеседования, благодаря чему исключается возможность воздействия на других членов комиссии своим мнением.

В онлайн-системе используется простая формула выведения общей средней оценки кандидата исходя из оценок каждого члена комиссии. После окончания собеседований за текущий день секретарь комиссии–администратор системы мгновенно распечатывает протокол и каждый член комиссии имеет возможность убедиться в правильности своих оценок и заверяет их подписью.

«Более того, чтобы ни у кого не было сомнений в объективности процессов в тот же день происходит публикация данных в личных кабинетах кандидатов.

Общий рейтинг кандидатов с учетом удельного веса по каждому из предыдущих этапов, включая собеседование в Экспертной комиссии, будет доступен на сайте pkrezerv.kz после того, как все кандидаты пройдут этап собеседования», — проинформировала председатель АДГС.

Общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Артур Платонов, положительно оценил увиденное на собеседовании.

«Соблюдение принципа меритократии, принципа каждому по способностям – он соблюдается, у меня не вызывает сомнений…

Во-первых, все это открыто, все это честно. И мне понравилось, что члены комиссии пытаются за вот этот интервал – 7 минутный — максимально раскрыть кандидата, определить его уровень знаний, помочь ему определить его кругозор, умение мыслить…

Очень важно, что участники видят, что это все честно и открыто, что за этим наблюдают. Почему это все очень важно? Потому что от уровня профессионализма и порядочности этих людей зависит фактически дальнейшее будущее страны. От уровня их нравственных качеств зависит то, как честно и во имя интересов народа будут выполняться поставленные задачи. Наличие знаний даже высокого уровня у безнравственных (людей – прим.), оно не то что не приносит пользы, оно иногда бывает опасным. И на что я обратил внимание, что кандидаты в принципе понимают, что они должны решать государственные задачи», — сказал он.

По словам Артура Платонова, участники — люди порядочные и целеустремленные, с хорошими знаниями.

«По тем соискателям, с которыми удалось пообщаться. Во-первых, нужно сказать, что мы, конечно, смогли создать поколение новой формации, которые, я думаю, будут эффективно и динамично выполнять те стратегические задачи, которые поставлены руководством страны», — отметил известный общественный деятель.