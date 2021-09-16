Документы кандидатов принимаются до 30 сентября 2021 года на сайте pkrezerv.gov.kz.

В отборе могут участвовать граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком на уровне не ниже среднего.

1 сентября стартовал второй отбор. Планируется, что в резерв государственного сектора страны будет зачислено 50 человек. Большинство этапов отбора проводятся в онлайн формате.

Прошедшие в резерв кандидаты, могут назначаться на политические, административные, государственные должности корпуса «А» и руководящие должности корпуса «Б».

Срок пребывания в составе резерва составляет 3 года.

Новизной в отборе стало то, что претенденты должны подтвердить уровень владения государственным языком.

Он не должен быть ниже среднего уровня (В1) в соответствии с национальными стандартами.

Кандидаты должны уметь составлять текст на государственном языке, аргументированно излагать свое мнение и вести простой диалог.

И, в отличие от предыдущего отбора,в процессе отбора кадров будут оцениваться не только необходимые знания, но и способности оценивать истинные мотивы кандидатов и их намерения.