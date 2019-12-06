Один из казахстанских банков пытается спастись от крушения массированными займами у Национального банка РК. К такому выводу пришёл популярный экономический Telegram-канал «Казахская ебитда». Об этом сообщает портал turantimes.kz.

«Диванные эксперты все проспали, в течении четырех дней один из казахских банков терпит крушение. Неустановленный банк занял у Нацбанка за 4 дня более 400 миллиардов тенге», — говорится в сообщении канала.

Ранее агентство S&P Global Ratings заявляло, что уровень проблемной задолженности составляет от 20% до 25% от валового кредитного портфеля, являясь одним из самых высоких в регионе. Летом 2019 года казахстанские власти по инициативе президента Токаева провели кредитную амнистию, списав за государственный счет кредиты в банках сотням тысяч граждан. Наблюдатели расценили этот шаг как помощь банковскому сектору, так как большая часть амнистированных кредитов была невозвратной, то есть находилась в пассиве у банков.

Как выяснилось позже, это был дефицит ликвидности банков в связи с налоговым периодом, а не спасение какого-то одного банка.

Банковский сектор столкнулся с дефицитом ликвидности связанным с оплатой налогов корпоративным сектором. Нацбанк активно участвует на рынке репо и предоставляет ликвидность по цене 10,25% годовых.

Репо это анонимный рынок для всех участников. НБ, как кредитор, там участвует только при общем дефиците резервов, а не отдельного банка. Он не сможет выделить его, да и зачем, если у банка есть залог и есть рынок репо для всех.

В данной же ситуации это больше дефицит ликвидности для всего банковского сектора, связанный в первую очередь с выплатой налогов корпоративными клиентами.