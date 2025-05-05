Что изменится для вкладчиков с повышением налога для банков?

Ставку корпоративного подоходного налога для банков и игорного бизнеса увеличат с 20% до 25%. При этом для банков, получающих доходы от кредитования предпринимательства, ставку сохранят в прежнем размере.

Повышение КПН, по мнению экспертов, может оказать влияние на доходность депозитов. Остается открытым вопрос — затронет ли это изменение юридических лиц или также и физических лиц. Если же налог начнут удерживать с вознаграждений по депозитам физлиц, это может привести к оттоку вкладчиков: люди предпочтут иные инструменты сохранения средств.

Талант Калиева, член палаты аудиторов РК, член международной профессиональной ассоциации АССА, доктор PHD: «Когда физлица вкладывают деньги, это деньги заработанные им уже после разных налогов. Облагать это еще раз налогом — насколько это справедливо? В таких случаях люди могут на эти деньги вместо депозита покупать иностранную валюту, что скажется на курсе, на стабильности и без того нестабильной национальной валюты».

Кроме того, эксперты отмечают, что повышение КПН отразится на собственниках и акционерах финансовых компаний. Рыночная привлекательность снизится, условия для ведения бизнеса станут жестче, чем для представителей других отраслей.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Сама рентабельность и доходность бизнеса снизится, учредители и потенциальные инвесторы, перед тем как заходить на этот рынок, они будут анализировать, стоит ли на него заходить, если они могут получить меньше средств».

Вероятность снижения процентных ставок по займам при этом снизится, их могут удерживать или даже повышать, чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки.