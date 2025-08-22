Клиенты жалуются на блокировки денег и допросы банковских сотрудников

Казахстанцы жалуются на допросы от банков. Операторы звонят и задают вопросы при попытке снять наличные, перевести деньги. Спрашивают на что снимаете деньги и откуда деньги и люди возмущаются.

Подобные проблемы не только у физлиц но и у бизнеса. Предприниматели говорят, нередко, выставляя счет на оплату, клиенту звонят и спрашивают не мошеннику ли он передает деньги. Или же после поступления замораживают средства. Страдает репутация, как минимум.

Алия Мамитова, директор туристического агентства: «Клиентам они говорят: а вы их точно знаете? Давно ли вы работаете нет ли подозрений? Турист может испугаться: появился клиент, нашел через соцсети, компания действующая и турист передумал покупать потому что испугался. У нас были ситуации когда банк замораживал крупные суммы. То есть, мы получаем платеж, турист оплатил, но нам на счет деньги не поступают, потому что крупная сумма. Приходится ехать в банк, писать какие-то объяснительные».

Эксперты говорят, у банков есть веские основания: во первых для исключения риска отмывания средств — Казахстан является участников различных международных соглашений и противодействия легализации доходов, кроме того это работает как предотвращение проблем с мошенниками — могут заблокировать до выяснения, до дальнейшего выяснения обстоятельств.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCE: «Это, конечно, в отношении клиентов тоже определенные неудобства, может там занять несколько определенного времени, чтобы заново выяснить, разблокировать. Но, тем не менее, мы обязаны этого придерживаться, потому что, если этого законодательства не будут придерживаться те же банки, могут в отношении них также применить какие-то штрафные санкции».

Санкции, но не штрафные, а налоговые, ждут и тех, кто принимает оплату на свои физические счета и не платит налоги. С 1 сентября вступают в силу правила контроля за переводам. Если за три месяца на счёт поступили переводы от более чем 100 человек либо общая сумма превысила 1 миллион тенге, налоговые органы получат право провести проверку. Экономисты считают, что подобные меры могу привести к ряду проблем.

Меруерт Махмудова, директор PUBLIC POLICY RESEARCH CENTER: «Это приведет к тому, что эти деньги будут крутиться в теневом, ненаблюдаемом, скажем так, секторе экономики. Это одно. С другой стороны, у нас, вообще говоря, реализация этой идеи, на мой взгляд, свидетельствует о том, что правительство расписалось в своем бессилии, например, возвратить незаконно выведенные активы, бороться с коррупцией. Поэтому получается, что только гражданин в настоящий момент является объектом для правительства, с которого можно что-то, извиняюсь за жаргон, слупить».

Эксперты советуют казахстанцам внимательнее относиться к поступлениям на свои карты и помнить, что налоговые органы теперь видят финансовые операции гораздо прозрачнее, чем раньше. А любые крупные суммы должны иметь документальное подтверждение.