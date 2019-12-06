Спасатель освободили палец жительницы Шымкента от кольца.

«4 декабря поступило сообщение от врача БСМП №2 о том, что к ним обратилась девушка, которая не могла снять кольцо с пальца.

На место выехало спасательное подразделение в составе 5 человек и 1 ед.техники.

В 20.50 аварийно-спасательное подразделение ОСО выехали по данному адресу и прибыло в 21.05. Спасатели, с помощью кусачки сняли с пальца кольцо. Специалисты освободили руку от украшения без травм.

Это не первое обращение граждан. Недавно кольцо родителей снимали с пальца ребенка, который зачем-то решил его примерить.

Уважаемые жители, используя украшения, будьте осторожны.

Павел Вишенин