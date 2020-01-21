Информация о приеме документов на АСП в ЦОНах, распространяемая в соцсетях, является фейком

Информация о том, что документы на назначение адресной соцпомощи (далее — АСП) можно подать в центрах обслуживания населения, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности.

Заявления на назначение АСП принимаются в центрах занятости населения и отделах занятости при акиматах. Документы можно подать до конца января 2020 года.

Гражданам, соответствующим критериям назначения АСП, адресную соцпосощь будут выплачивать с февраля т.г. Для детей из семей, получающих АСП, также будет предоставляться гарантированный социальный пакет.