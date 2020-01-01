Пробки, плохие дороги, нерегулярное движение общественного транспорта, тротуары не для пешеходов, переполненные автобусы, невоспитанные водители и кондукторы — печальный список минусов можно перечислять бесконечно.

Транспорт и дороги много лет остаются больной для шымкентцев темой. В то, что эти проблемы когда-нибудь решатся, большинство горожан не верят. Ежедневно телефон нашей редакции разрывается от просьб «сделать хоть что-нибудь».

Главным по дорогам и транспорту в Шымкенте был Куатжан Жуматаев. Один из «любимых» журналистами чиновник, он избегал встреч с прессой под благовидными предлогами. Не удивительно! Брифинги с его участием сопровождались неизменным аншлагом. Работу Жуматаева регулярно критиковал и экс-градоначальник.

«Говори по факту, то, что народ хочет слышать», — потребовал как-то экс-аким Габидулла Абдрахимов.

Разбора полётов для главного транспортника Шымкента оказалось недостаточно. Портреты Жуматаева, с его номером телефона расклеили во всех автобусах.

Забрезжила надежда, когда в Шымкент завезли 300 новых автобусов. Общественным транспортом обеспечили несколько отдаленных районов города. До конца 2019-го горожанам пообещали завезти в Шымкент еще 700 автобусов. Но во время своего последнего отчета, главный транспортник города «обрадовал» журналистов. Автобусов в 2019-ом ждать не стоит.

После очередного провального заявления на посту руководителя управления Куатжан Жуматаев ушел с поста по собственному желанию. Главным транспортником Шымкента стал его заместитель Абай Турханов. Через месяц, в городе разразился очередной скандал. Водители десятков городских автобусов не сели за руль. Сотрудники компании Шымкент-бас, той самой, с новыми автобусами, отказались работать — причина стара как мир, обещанную высокую зарплату, 170 тысяч тенге, сначала урезали, а потом и вовсе перестали выплачивать.

Скандал уладили. Долги по зарплате погасили и транспортники сделали новое заявление: вместо обещанных семисот автобусов, в 2020-ом в Шымкент завезут 590.

«Мы планируем закупить 590 автобусов большой вместимости, они будут ездить на газе — метане. 10-12-метровые автобусы, как 74 там, только 10 метров, они чуть больше будут ездить по городу», — рассказал Наурыз Сугуралиев, руководитель отдела общественного транспорта управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

Покупку отложили из-за того, что новым автобусам попросту негде заправляться. В акимате вспомнили об экологии и решили купить автобусы на газе. Новый общественный транспорт будет отечественного производства.

«Казтрансгаз» планирует построить две газозаправочные станции. У нас есть только она. В течение первого полугодия 2020 года они хотят построить газозаправочные станции. В одном проекте уже есть договоренность в компанией, у них уже есть участок, где поблизости проходит газовая магистраль. Первое условие, чтобы там был газ, специальное давление и оно имеется. На счет второго они работают», — говорит Сугуралиев.

Рассказал руководитель отдела общественного транспорта и о том, почему в этом году не удалось внедрить систему электронного билетирования. Оказалось, что в управлении не смогли найти инвесторов. Бюджет таких расходов не потянет. Желающих запустить электронное билетирование уже нашли.

«Я думаю, в следующем году, в первом полугодии, мы будем внедрять электронное билетирование полностью», — рассказал начальник отдела.

Претерпит в следующем году изменения и маршрутная карта. Для города-миллионника подготовят специальную схему.

Новый руководитель управления транспорта и автодорог потихоньку обживается в новой должности. В кресле начальника Абай Турханов два месяца. Журналисты еще помнят его как рядового сотрудника управления. Общаться с корреспондентами он, как и его предшественник, не очень любит. Дозвониться со своего номера Турханову у журналиста Otyrar.KZ не получается больше полугода.

«Уже наверное как пол года я не могу дозвониться до Абая Турханова. Даже один гудок не идет, сразу сбрасывается. Если надо позвонить, я звоню с других номеров. Прошу у своих коллег. Просто странно, почему так. Вроде и смешно, но и грустно оттого, что вот такие у нас чиновники», — сетует журналист Назерке Укибасова.

После долгих уговоров, нам удается вывести Абая Турханова на проблемные городские дороги. Главный транспортник заверяет — гуляет по городу он часто, зимой — как минимум в выходные. Говорит, что о многострадальной плитке на Тауке хана наслышан. Во время гололёда горожане с особой «любовью» вспоминают тех, кто додумался устроить вместо тротуара каток. Турханов попытался оправдаться. Мол, дело не в плитке. Наледь образуется от стекающей с крыш воды.

«Хозяева строения, вы видите, да, у него в данный момент нет водоотвода и вся вода с крыши тает и идет на тротуар, там образуются обледенения, мы будем выяснять. Такая же ситуация была с ТЦ «Береке», но там устроили водоотвод, и там сухо. Локальные места имеются, вот там где остановка тоже нужен водоотвод», — говорит Турханов.

Много чего еще нужно, и для того, чтобы довести до ума многострадальную улицу Байтурсынова. Ее ремонт завершится через год. Всего же в 2019-ом году капитальным и средним ремонтом, реконструкцией и строительством было охвачено 270 объектов. 125 улиц сдали в эксплуатацию. Остальные дороги — переходящие на 2020 год.

«И на телефон звонят, и встречи у нас, кроме дня приема, а это четверг, к нам ежедневно приходят жители. И мы ежедневно их принимаем, наши специалисты или я. Часто поступают письма, жалобы, и наши специалисты едут на место, обследуют и принимаем мы меры, по мере оперативности», — говорит руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

В этом году на городские дороги было выделено 9,5 млрд тенге. В 2020-ом цифра удвоится. Планы, по традиции, грандиозные. Ремонтом займутся на нескольких крупных улицах города — опять же Байтурсынова, проспект Республики, где асфальтовое покрытие уже износилось, Туркестанской от площади Аль-Фараби и до улицы Адырбекова. Здесь появятся велодорожки, расширят тротуары, заменят ирригационные лотки, остановки и конечно, проложат новый асфальт.

Планы транспортников на 2020 год традиционно грандиозные. А какие изменения хотели бы видеть сами горожане в общественном транспорте и на дорогах Шымкента?

«Автобусов бы с кондиционерами побольше. Они такие удобные», — говорит жительница Шымкента.

«Вот, где я живу, у нас асфальта нет. Было бы хорошо, если бы его проложили», — мечтает горожанка.

«Постоянно водители автобусов гоняют, вообще ужас. Надо это убрать», — говорит житель Шымкента.

«Ввести бы у нас электронное билетирование. Вот было бы хорошо», — мечтает жительница Шымкента.

ОПРОС:

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Анастасия Новикова