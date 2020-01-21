Главный государственный санитарный врач Казахстан Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической обстановке в стране, передает Sputnik Казахстан.

Наиболее распространенным сегодня у казахстанцев остается грипп штамма В по линии «Виктория».

Грипп Н1N1, или свиной грипп, по словам Бекшина, встречается на территории страны крайне редко.

«Впереди у нас еще зимний период, который может продлиться до апреля. Поэтому есть еще настороженность по другим штаммам гриппа. В Казахстане ситуация по респираторным вирусным инфекциям относительно спокойная, стабильная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже на 20%», — рассказал Бекшин на брифинге.

По его словам, санврачи прогнозируют рост числа заболеваний к концу января.

«Вы понимаете, что закончились каникулы, наши соотечественники побывали в разных уголках мира. Естественно, возможен грипп. Помимо того, что мы занимаемся четкой диагностикой гриппа, мы имеем возможность выявлять и устанавливать возбудитель гриппоподобных инфекций», — сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что в период нестабильной эпидемиологической обстановки казахстанцам рекомендуется ограничивать посещение общественных мест, особенно закрытых помещений с плохой вентиляцией.

«В этом году мы вакцинировали 11,5% населения Казахстана. По рекомендации ВОЗ необходимо вакцинировать не менее 10%. Эта работа завершена. Мы привили 2 125 000 человек по республике. (…) В целом, грипп нарастает, думаю, к концу января у нас будет подъем, потому что погода теплая, долго не наступала холодная зима, поэтому грипп пришел в Казахстан на месяц раньше, еще в ноябре», — добавил санврач.

Перед началом эпидемиологического сезона Казахстан закупил 1 800 000 доз за счет республиканского бюджета, которые были распространены бесплатно.

Прививки получили именно те группы, которые наиболее подвержены заболеванию: дети, медработники, пожилые люди в интернатных учреждениях, беременные женщины во втором и третьем триместре.