В рамках рабочей поездки в г. Шымкент Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития города.

О реализации комплексного плана развития и застройки Шымкента на 2019-2023 годы, социально-экономической ситуации, инфраструктурном строительстве, вопросе электро- и газоснабжения, инвестиционных проектах, а также готовности к проведению мероприятий в рамках приобретения городом на 2020 год статуса культурной столицы СНГ доложили аким г. Шымкента Мурат Айтенов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, вице-министры национальной экономики Ермек Алпысов и энергетики — Жумабай Карагаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов.

«В текущем году Шымкент является культурной столицей СНГ. В официальном открытии этого года планируется участие Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил важность своевременного решения актуальных социально-экономических вопросов и повышения качества жизни жителей города, а также проведения на высоком уровне всех запланированных мероприятий в рамках года культурной столицы СНГ.

А. Мамин поручил соответствующим государственным органам и акимату г. Шымкента обеспечить качественную подготовку всех мероприятий в рамках года культурной столицы СНГ, а также в двухнедельный срок рассмотреть вопросы финансирования инфраструктурных проектов в сферах водо-, электро- и газообеспечения, жилищного строительства и транспорта.

В рамках рабочей поездки А. Мамин ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта г. Шымкента с пропускной способностью 2000 пассажиров в час, который планируется построить к октябрю текущего года.

В ходе посещения СЭЗ «Оңтүстік» Главе Правительства доложили о реализуемых в настоящее время 23 проектах на общую сумму 58,8 млрд тг с созданием свыше 1700 новых рабочих мест. В качестве одного из крупных перспективных проектов представлено строительство в 2020-2025 годы завода по производству насосного оборудования и трубопроводной арматуры. Стоимость проекта — 26,5 млрд тг, будет создано 1500 рабочих мест.

Премьер-Министр посетил простаивающие долгие годы швейную и прядильно-ткацкую фабрики, где ознакомился с проектами АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по их запуску и дальнейшему развитию текстильного кластера Казахстана. Планируемый в текущем году ввод предприятий в эксплуатацию обеспечит создание около 800 новых рабочих мест и рост объема перерабатываемого в Казахстане хлопка в два раза.

Глава Правительства проинспектировал ход реализации проекта по реставрации и музеефикации «Городища Шымкент» (Цитадель), обнаруженного во время археологических раскопок. Здесь будут построены музей древности, галерея, амфитеатр. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом Шымкента.

В рамках развития туристического потенциала региона А.Мамин также посетил расположенное в 60 км от г. Шымкента ущелье Каскасу Толебийского района Туркестанской области, где ознакомился с проектом туристско-рекреационного комплекса «Каскасу».