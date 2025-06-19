Аким Шымкента рассказал, каким станет город уже в этом году

Одно из самых амбициозных и беспрецедентных решений — в текущем году закрыть вопрос с освещением и асфальтированием всех улиц города на 100%!

Город с историей длиной в более чем 2200 лет отмечает свой день рождения. Габит Сыздыкбеков, поздравляя жителей и гостей с Днём города, обозначил ключевые достижения и планы, реализуемые в мегаполисе.

«День города — это праздник каждого, кто любит Шымкент, кто трудится ради его будущего. Мы благодарны всем жителям за участие в жизни города, за идеи, инициативу, терпение и поддержку. Именно вместе мы делаем Шымкент сильным, современным и комфортным», — отметил аким города.

С начала года в городе реализован ряд инфраструктурных, социальных и инвестиционных проектов. Особое внимание уделено развитию уличного освещения и дорожной сети:

— освещены 2 775 улиц, но до конца года планируется довести этот показатель до 100%;

— если 2024 году были заасфальтированы 270 км дорог, в 2025 году планируется заасфальтировать 700 км, что станет рекордным показателем за всю историю мегаполиса, ведь в мегаполисе будут заасфальтированы все улицы.

Параллельно решаются вопросы жилищно-коммунального обеспечения:

— 9 населённых пунктов подключены к системе природного газа;

— более 27 тысяч абонентов обеспечены качественным питьевым водоснабжением.

Значительные изменения произошли и в сфере образования и культуры:

— в рамках национального проекта «Комфортная школа» введены в эксплуатацию 11 школ на 15 800 ученических мест;

— открыты 2 Дворца школьников;

— в 4 населённых пунктах построены и открыты дома культуры;

— возвращён в собственность города Дворец культуры «Фосфорник», на его месте начато строительство нового современного объекта;

— завершён капитальный ремонт стадиона имени Кажымукана.

Особое внимание уделено вопросам благоустройства:

— построены 24 новых сквера и парка;

— завершена модернизация музыкального фонтана в парке Шым-Сити;

— в центральной части города установлен флагшток высотой 100 метров, как символ нового этапа развития мегаполиса.

Развитие транспортной инфраструктуры также в центре внимания:

— проведена полная реконструкция железнодорожного вокзала за счёт частных инвестиций;

— начал работу новый терминал аэропорта Шымкента, расширивший транспортные возможности города;

В сфере экономики также отмечен рост — в городе реализованы 11 инвестиционных проектов на сумму 88,5 млрд тенге, создано 1 700 новых рабочих мест.

«Наша общая цель — сделать Шымкент удобным для жизни, экологичным, цифровым, экономически устойчивым. И всё это возможно благодаря людям, которые верят в свой город и вместе с нами двигают его вперёд», — подчеркнул аким Шымкента.

В праздничный день Габит Сыздыкбеков пожелал горожанам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в каждом доме. А Шымкенту — стабильного роста и уверенного движения вперёд.