В Шымкенте начнут строить канатную дорогу

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков встретился с руководством ТОО «Universal Ropeways». В ходе встречи была презентована концепция строительства канатной дороги в мегаполисе.

Этот проект является важным шагом на пути формирования в городе современной и устойчивой транспортной системы. Добрая инициатива направлена на выполнение задач, возложенных главой государства на недавнюю рабочую поездку в г. Шымкент. Особое внимание будет уделено развитию проектов в социальной, инфраструктурной и транспортной сферах, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.

В ходе встречи были обсуждены предварительные направления, возможные технологические решения, этапы проектирования и строительства канатной дороги.

На воздушном транспорте планируется поэтапное подключение проспектов Республики, Тауке хана, Кунаева, Байдибека би, Абылай хана, территории цитадели и микрорайонов «Туран», «Шымкент сити».

С запуском подвесного каната облегчается передвижение населения, снижается нагрузка на дорожно-транспортную систему на территориях с плотной застройкой, интенсивным движением. Кроме того, этот объект может стать привлекательным местом для туристов.

Аким города выразил благодарность инвесторам, которые поддержали проект, готовы к открытому и конструктивному обмену мнениями и выразили готовность оказать полную поддержку.

Отметим, что реализация проекта даст толчок развитию города и позволит внедрить современные решения. Эта инициатива также позволит создать новые рабочие места в строительстве и на более позднем этапе.